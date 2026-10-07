Defesa Civil de Tenente Portela participa de encontro nacional em Brasília

O coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Tenente Portela, Cleber Giordani Tesche, participa, nos dias 6 e 7 de outubro, do II Encontro Nacional das Defesas Civis Municipais, realizado em Brasília, na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM). O evento reúne gestores públicos, especialistas e representantes institucionais de diferentes regiões do país para discutir estratégias de prevenção e enfrentamento de desastres.

O encontro tem como objetivo ampliar a capacidade dos municípios nas diferentes etapas da gestão de riscos e desastres, abrangendo ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. A programação também aborda os desafios relacionados à intensificação dos eventos climáticos extremos e às projeções para o El Niño 2026/2027.

A participação de Tenente Portela ocorre em um cenário de crescente necessidade de preparação dos municípios para ocorrências como chuvas intensas, alagamentos, enxurradas, granizo e estiagens, que exigem planejamento, estrutura e capacidade de resposta das equipes de Defesa Civil.

Educação para redução de riscos

Na manhã desta quarta-feira, 7, Cleber integra a Mesa 4, com o tema “Educação para a redução do risco de desastres”, realizada das 9h às 10h30min, no Palco Principal, Salão Nobre.

Além do coordenador de Tenente Portela, participam da mesa Isabele Villwock Bachtold, especialista em Emergências do UNICEF Brasil; Regina Panceri, gerente de Educação e Pesquisa da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina; José Roberto de Oliveira Barbosa, superintendente da Defesa Civil de Cabo de Santo Agostinho/PE; e Patrícia Silva de Oliveira, responsável pelo Programa Defesa Civil nas Escolas de Cabo de Santo Agostinho/PE.

A mediação é realizada por Ana Caroline Duarte Dutra e Cléber da Mota Cardoso, consultores da CNM.

A discussão aborda a importância da educação para a redução de riscos e da preparação da comunidade escolar para situações de emergência. O tema também tem relação direta com uma iniciativa que vem sendo desenvolvida em Tenente Portela, voltada à elaboração de um Plano Municipal de Contingência nas Escolas.

Ao tratar da proposta, Cleber destacou que a construção do plano deve envolver diferentes setores e profissionais do município. “O Plano de Contingência para as Escolas do município será construído a muitas mãos, com participação da SMECD, suas direções e equipes diretivas de cada escola, públicas e privadas, Administração Municipal, bem como todos os agentes que trabalham com proteção e Defesa Civil no município e no Estado”, afirmou.

A iniciativa busca estabelecer procedimentos que auxiliem as instituições de ensino na prevenção, preparação e resposta diante de situações de risco, contribuindo para tornar o ambiente escolar mais preparado para eventos climáticos extremos.

Financiamento e fortalecimento

Na sequência da programação, das 10h30min às 11h30min, ocorre a Mesa 5, “Financiamento e fortalecimento institucional das Defesas Civis Municipais”. O painel reúne Mari Burato, consultora da CNM; Jonathan Jantorno Rocha, subsecretário Municipal de Proteção e Defesa Civil de Cariacica/ES; e Cláudio Silva Rocha, coordenador da Oficina Regional de Defesa Civil do Vale do Paranhana, Região das Hortênsias e Alto Sinos do Rio Grande do Sul.

A mediação fica a cargo de Ingrid Ferreira Lima e Johnny Amorim Liberato, analistas de Proteção e Defesa Civil da CNM. O encerramento do encontro está previsto para as 12h.

Além dos debates técnicos, o evento conta com representantes de instituições como o Tribunal de Contas da União (TCU), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e UNICEF, além de coordenadores de Defesas Civis de diferentes estados. Entre os nomes da programação estão o ministro do TCU João Augusto Ribeiro Nardes e o climatologista do Inpe Paulo Nobre.

A proposta do encontro é contribuir para a construção de uma posição técnica e legislativa voltada ao fortalecimento das estruturas municipais, especialmente em relação ao financiamento permanente, à estruturação e à qualificação das Defesas Civis.

A participação de Tenente Portela no encontro nacional também reforça a busca por conhecimento e troca de experiências que possam contribuir para o aprimoramento das ações locais de prevenção e preparação diante dos riscos e desastres.

Folha Popular: Com informações da Confederação Nacional dos Municípios.