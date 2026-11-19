O Hospital Unimed Noroeste/RS iniciou, na quarta-feira (18), em Ijuí, a 51ª edição do Clube da Gestante. A última edição do programa em 2026 contará com cinco encontros voltados à preparação das famílias para a chegada do bebê, com orientações sobre gestação, parto, recuperação materna e cuidados com o recém-nascido.

A abertura reuniu os participantes para um momento de acolhimento, apresentação da equipe e integração entre os casais. Na primeira atividade, foram abordados temas como pré-natal, anestesia, cuidados no pós-operatório de cesárea e Fisioterapia Obstétrica, incluindo demonstrações de posicionamento e exercícios. As orientações foram conduzidas por profissionais do hospital e pela ginecologista e obstetra Letícia Cichocki Luhniseki.

Ao longo da programação, serão trabalhados assuntos como tipos de parto, nutrição materno-infantil, amamentação e a chegada do bebê. As atividades envolvem profissionais das áreas de Obstetrícia, Pediatria, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, combinando palestras e momentos práticos.

Segundo a supervisora de Enfermagem da Área Materno-Infantil do Hospital Unimed Noroeste/RS, Daiane Zambon Dockhorn, o objetivo é oferecer um espaço de acolhimento, escuta e orientação. “Cada encontro é uma oportunidade para esclarecer dúvidas e compartilhar experiências. Nosso propósito é ajudar as famílias a se prepararem com mais confiança para a chegada do bebê”, destaca.

O diretor de Serviços Próprios da Unimed Noroeste/RS, médico Alexandre Vaz, ressalta que a preparação para o nascimento também integra o cuidado oferecido às famílias. Para ele, o contato com profissionais de diferentes áreas permite compreender melhor as etapas da gestação e os primeiros cuidados com o bebê, além de fortalecer o vínculo com a equipe que acompanhará esse momento.

A programação também prevê oficinas de cuidados com o bebê e visitas ao Centro Obstétrico. Após o encontro de abertura, as atividades terão continuidade nos dias 23 e 25 de novembro e 1º e 2 de dezembro. O encerramento abordará estímulos e cuidados com o bebê e o tema maternidade real.

Ginecologista e obstetra Letícia Cichocki Luhniseki abordou pré-natal

Folha Popular: Com informações do Núcleo de Marketing e Comunicação da Unimed Noroeste/RS.