WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Vento Sul
Unimed
Tarzan
Niederle
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Direitos Humanos

Brasil: 30 milhões de crianças estão expostas aos riscos climáticos

Análise do Unicef alerta para impactos desproporcionais do El Niño

08/10/2026 07h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arquivo/Fernando Frazão/Agência Brasil
© Arquivo/Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma nova análise do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alerta que crianças e adolescentes podem sofrer uma desproporcionalmente os impactos do El Niño 2026–2027. O fenômeno chega ao Brasil onde mais de 30 milhões de crianças e adolescentes, seis em cada dez, já estão expostos a dois ou mais riscos climáticos.

Desses, 16 milhões convivem com três ou mais riscos. Segundo o Unicef, eventos recentes mostram como extremos podem interromper direitos: em 2024, as enchentes no Rio Grande do Sul afetaram a educação de 741 mil estudantes, enquanto a seca extrema na Amazônia atingiu outros 436 mil. No total, 1,17 milhão de crianças e adolescentes tiveram as aulas interrompidas.

O El Niño é parte de um ciclo natural nas temperaturas do Oceano Pacífico equatorial, caracterizado por temperaturas mais altas do oceano que influenciam padrões de chuva e temperatura em diferentes partes do planeta.

Com as mudanças climáticas e a degradação ambiental causadas pela ação humana, as consequências do El Niño têm se agravado a cada novo ciclo. Esses impactos estão relacionados com outros fenômenos meteorológicos, as condições ambientais, as vulnerabilidades existentes e a capacidade dos serviços públicos de se preparar e responder. Ocorre em média a cada dois a sete anos.

“Preparar o Brasil, portanto, não significa apenas atravessar o ciclo de 2026–2027, mas construir uma rede de proteção capaz de responder aos próximos El Niños e a outros eventos extremos, com crianças, famílias e serviços essenciais mais protegidos do que no passado”, diz o Unicef.

No Brasil, o alerta ganha urgência diante das previsões mais recentes. Boletim divulgado em 1º de setembro por órgãos oficiais aponta mais de 90% de probabilidade de o fenômeno atingir intensidade muito forte no trimestre setembro-outubro-novembro.

Para o período, há tendência de chuva abaixo da média em grande parte do Norte e Nordeste e acima da média especialmente no Sul, além de temperaturas acima da média em praticamente todo o país. Calor e estiagem também podem prolongar condições favoráveis às queimadas em áreas do Centro e do Norte.

Danilo Moura, especialista em Clima e Meio Ambiente do Unicef no Brasil, explica que o dado meteorológico mostra onde pode chover mais ou menos e onde o calor ou a seca podem se intensificar. Segundo ele, o papel do Unicef é olhar para o que acontece quando esse extremo chega à vida de uma criança. Uma seca pode significar falta de água segura, fumaça, dificuldade para chegar à escola ou ao posto de saúde.

“Uma enchente pode significar escola fechada, vacinação interrompida ou perda da renda da família. E muitos desses impactos podem ser reduzidos se a preparação acontecer antes da emergência”, acrescenta.

Para crianças, há uma vulnerabilidade adicional. Por estarem em desenvolvimento, são particularmente sensíveis ao calor extremo, à desidratação, à fumaça, à má nutrição e a doenças favorecidas por mudanças de temperatura e nos padrões de chuva. Ao mesmo tempo, dependem de adultos e de serviços públicos para ter acesso à água, alimentação, escola, saúde e proteção.

Por isso, o El Niño pode gerar uma cadeia de impactos que vai muito além das anomalias climáticas, e que podem chegar à infância e a adolescência por diferentes caminhos:

· Saúde – Calor extremo pode aumentar riscos de desidratação e outros problemas de saúde. Secas e enchentes podem comprometer a disponibilidade e a qualidade da água, favorecer doenças diarreicas e dificultar o acesso a unidades de saúde. Alterações de temperatura e umidade também podem influenciar a transmissão de doenças como a dengue, ao criar condições favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti . Entre as ações de preparação estão o fortalecimento da vigilância epidemiológica, com atenção específica às doenças que afetam crianças; a garantia da continuidade de serviços como a vacinação e da atuação das equipes de saúde da família; e o pré-posicionamento de medicamentos e insumos essenciais.

· Alimentação e nutrição – Perdas agrícolas, redução da renda e aumento do preço dos alimentos podem ampliar a insegurança alimentar e a má nutrição. Esses efeitos nem sempre são imediatos e podem aparecer meses depois de uma safra ruim. Por isso, a preparação inclui fortalecer o monitoramento e a vigilância nutricional, ampliar a detecção precoce e garantir que os serviços de saúde, inclusive em áreas remotas ou isoladas, tenham capacidade para identificar e tratar crianças com desnutrição. Também é importante garantir insumos nutricionais essenciais antes que a demanda aumente, com foco nos municípios remotos que podem ficar isolados durante emergências.

· Água e saneamento – Secas podem reduzir a disponibilidade de água segura, enquanto inundações podem contaminar fontes e danificar sistemas de saneamento. Proteger e monitorar fontes de água, preparar planos de contingência para garantir o funcionamento dos sistemas de água durante eventos extremos e garantir insumos para tratamento estão entre as medidas que podem ser tomadas antecipadamente. Frente a riscos de seca extrema, implementar estratégias comunitárias de armazenamento de água são fundamentais.

· Educação – Falta de água, perda da navegabilidade, calor extremo, fumaça, inundações ou danos à infraestrutura podem interromper aulas, alimentação escolar e outros serviços . Redes de ensino podem revisar planos de gestão de riscos e preparar alternativas para garantir a continuidade da aprendizagem, como por exemplo em casa.

· Proteção e renda – Perdas de moradia, trabalho ou produção reduzem a capacidade das famílias de garantir necessidades básicas. Sistemas de proteção social preparados para choques podem manter ou ampliar benefícios e conectar rapidamente famílias afetadas aos serviços essenciais. Municípios podem atualizar o cadastro das famílias vulneráveis em áreas de risco antes dos desastres.

Segundo o especialista do Unicef, esperar a escola fechar, o posto de saúde ficar isolado ou uma comunidade perder acesso à água para começar a agir é chegar tarde. “Nós já sabemos que há um El Niño forte em curso e conhecemos os tipos de impacto que podem atingir diferentes regiões. Preparar os serviços agora custa menos, permite responder mais rápido e, principalmente, evita que a emergência climática se transforme em uma emergência para as crianças”, afirma Danilo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© blocodasmontadas/ Instagram Distrito Federal terá mutirão para mudança de nome de pessoas trans
© MDHC/Divulgação Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo
© Elaine Cruz/Agência Brasil Monitoramento aponta 13 mil ataques a contas de candidaturas LGBT+
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 29° - Mínima: 19°
17°

Sensação

10.4 km/h

Vento

98%

Umidade

Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
APPATA
Meganet
Sala
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Folha Popular
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Municípios
Região Noroeste - RS
Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Tenente Portela - RS
Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
F&J Santos
Portela FM
Rádio Municipal
Tarzan
Vento Sul
APPATA
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 2 horas Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Há 2 horas MEC irá pedir investigação de ameaças a universidades em redes sociais
Há 2 horas Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro
Há 2 horas Durigan prevê envio de MP do Imposto Seletivo após eleições
Há 2 horas Aplicativo de simulados do Enem terá mais questões na reta final
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Portela FM
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
Mercado do povo
Vento Sul
APPATA
Meganet
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 6 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
3
Há 4 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 7 dias Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos
5
Há 6 dias Herisson Duarte: neurocirurgia e o novo espaço de Terapia da Dor no HSA
Meganet
Portela FM
Sala
Fitness
F&J Santos
Portela FM
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Vento Sul
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados