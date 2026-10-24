WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Rádio Municipal
Vento Sul
Niederle
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Portela FM
Meganet
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 230 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h

24/10/2026 09h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste sábado (24) prêmio estimado em R$ 230milhões. As seis dezenas do concurso 3.074 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios previstos para o domingo (25), por causa do segundo turno das eleições.

No último concurso, foram sorteados os números 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO Mega-Sena acumula para R$ 230 milhões; confira os números sorteados
© Wilson Dias/Agência Brasil Caixa Loterias anuncia antecipação de sorteios para sábado
Fotos: Divulgação/Ascom Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h15
19°
Chuva Máxima: 21° - Mínima: 18°
20°

Sensação

5.4 km/h

Vento

98%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Folha Popular
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Tarzan
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Municípios
Região Noroeste - RS
Protocolo de Manchester orienta classificação de risco no Pronto Atendimento do Hospital Unimed Noroeste/RS
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto
Mecânica Jaime
Portela FM
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Vento Sul
F&J Santos
Unimed
Pizzaria Alcapone
Sala
Fitness
Últimas notícias
Há 37 minutos Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 230 milhões neste sábado
Há 38 minutos Saiba como votar usando o aplicativo e-Título do TSE
Há 38 minutos Rádio Nacional transmite neste sábado Internacional x Botafogo
Há 7 horas Candidatos trocam acusações e defendem propostas em debate na Globo
Há 9 horas Ministra rejeita ação que pedia transporte interestadual na eleição
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Fitness
Portela FM
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Vento Sul
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Unimed
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 6 dias Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
3
Há 6 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
4
Há 5 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
5
Há 5 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Agro Niederle
Portela FM
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Portela FM
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Unimed
Fitness
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Sala
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados