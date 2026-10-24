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Esportes

Rádio Nacional transmite neste sábado Internacional x Botafogo

Equipes se enfrentam no Beira-Rio a partir das 16h

24/10/2026 09h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/ EBC
© Arte/ EBC

Neste sábado (24), as ondas da Rádio Nacional transmitem ao vivo o confronto entre Internacional e Botafogo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A Masculino 2026. As equipes se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre a partir das 16h.

O Internacional abre a zona de rebaixamento com 32 pontos e aposta na força da sua torcida para conquistar os três pontos e deixar o Z-4. Do outro lado, o Botafogo vive a reta final do Brasileirão focado em garantir uma vaga nas competições sul-americanas; o clube carioca ocupa a 11ª posição, com 39 pontos.

As transmissões da Rádio Nacional iniciam com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções dos confrontos. A cobertura da partida tem um time de peso na equipe de esportes da emissora: a narração fica por conta de André Luiz Mendes com comentários de Mário Silva. Por fim, Marcelo Smigol comanda a reportagem e o plantão de informações da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) . A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium , de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h15 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Prêmio

Aproveite a transmissão do Brasileirão Masculino e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026 .

A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Serviço

Campeonato Brasileiro 2026 – Internacional x Botafogo, 24/10, a partir das 16h, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS + RNCP e Parceiros

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

  • Site: https://radionacional.ebc.com.br
  • Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
  • Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
  • YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
  • Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
  • X: https://x.com/radionacionalbr
  • Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

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  • Rádio Nacional do Rio de Janeiro : (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

  • Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
  • Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
  • São Paulo: FM 87,1 MHz
  • Recife: FM 87,1 MHz
  • São Luís: FM 93,7 MHz
  • Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
  • Alto Solimões: FM 96,1 MHz
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