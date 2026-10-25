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Política

Nas duas primeiras horas de votação, 467 urnas foram substituídas

Número corresponde a 0,09% das 499.248 urnas empregadas

25/10/2026 11h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Nas primeiras duas horas de votação, de 8h às 10h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em boletim que 467 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o país neste domingo (25) de segundo turno das eleições.

O número corresponde a 0,09% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano.

A Justiça Eleitoral deixou reservados mais 48.815 equipamentos para substituição, se necessário.

O TSE não informou os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

No primeiro turno, em 4 de outubro, foram substituídas 1.904 urnas.

Mesmo que a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção de votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, não foi necessário.

Neste domingo (25), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente no segundo turno.

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