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Política

Apesar das fortes chuvas, eleições seguem tranquilas em São Paulo

Tempo instável durante a madrugada não afetou segundo turno, afirmou

25/10/2026 13h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo nesta madrugada não atrapalham o segundo turno das eleições, afirma o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), José Antonio Encinas Manfré. Ele disse que a votação está transcorrendo dentro da normalidade em todo território paulista.

“As votações estão se processando muito bem em todo o estado, apesar das chuvas.”

Em entrevista à imprensa, no final da manhã de hoje (25), o presidente do TRE paulista informou que, até o momento, apenas duas ocorrências foram registradas em todo o estado. Uma delas foi a mudança no local de votação , na cidade de Itapevi, devido ao alagamento em uma escola. Na cidade de Valinhos, segundo Manfré, uma pessoa chegou a ser encaminhada à delegacia por ter utilizado um celular na cabine de votação, o que é proibido por lei.

Substituição de urnas

Boletim divulgado pelo TRE paulista, às 11h de deste domingo, informa que 114 urnas eletrônicas apresentaram algum problema e precisaram ser substituídas no estado de São Paulo. Desse total, 32 são urnas da capital paulista, número que foi considerado baixo pelo presidente do TRE paulista.

Ao todo, o TRE-SP preparou 114.605 urnas eletrônicas para a votação de segundo turno. A estrutura inclui também as urnas de contingência, que são equipamentos mantidos de prontidão para eventuais substituições técnicas ao longo da votação.

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