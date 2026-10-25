WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Vento Sul
Portela FM
Meganet
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Niederle
Sicredi
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Direitos Humanos

Ministério da Igualdade Racial quer apurar racismo em ato bolsonarista

Vídeo mostra militante bolsonarista conduzindo homem negro acorrentado

25/10/2026 14h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Igualdade Racial encaminhou nesta manhã (25) ofícios ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro para que os dois órgãos investiguem um episódio de crime racista ocorrido na tarde de ontem (24) durante manifestação em favor do candidato Flávio Bolsonaro.

Um vídeo publicado em diversas redes sociais e sites de notícias mostraram um militante bolsonarista branco conduzindo um homem negro acorrentado, durante o último ato de campanha do candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), neste sábado (24), na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O candidato estava em um trio elétrico acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL).

Na imagem é possível ver que o apoiador de Flávio Bolsonaro estava vestido de calça e jaqueta verde e branco com aplicações da bandeira do Brasil, camisa e tênis azuis. O homem negro acorrentado estava com uma camisa com listras vermelho e preto, bermuda preta e carregava um tridente. O homem branco se refere ao homem negro como “Luladrão, Satanás e Capiroto”.

“É inaceitável que uma pessoa negra seja acorrentada e humilhada, especialmente por reproduzir uma dinâmica já reconhecida pela Organização das Nações Unidas como o maior crime já cometido contra a humanidade”, apontou em nota do Ministério da Igualdade Racial.

“Cenas como essa, especialmente no contexto eleitoral, têm um significado ainda mais profundo sobre as marcas que nossa sociedade ainda carrega sobre o período escravagista e como ele segue ferindo nossa nação”, completou a pasta.

Mais cedo, a deputada federal eleita pelo Rio de Janeiro Anielle Franco (PT) publicou uma mensagem no seu perfil na rede social X informando que iria acionar o Ministério da Igualdade Racial para que adotasse as medidas necessárias tanto em relação ao caso de racismo no Rio de Janeiro quanto ao de intolerância religiosa em Belo Horizonte, ambos ocorridos em atos bolsonaristas.

Na capital mineira, uma mulher rasgou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, durante um ato pró Flávio Bolsonaro.

“Estive na live do Exército do Lula com Janones, Muka e Rafael Infante. Falamos de mobilização e virada de votos, mas também de dois absurdos: racismo na Barra e intolerância religiosa em BH. Vou procurar o Ministério da Igualdade Racial para entender as medidas cabíveis. Não vamos deixar passar!”, disse Anielle na publicação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil BB capacitará funcionários para acolher mulheres em risco
© Tomaz Silva/Agência Brasil Racismo e intolerância religiosa atravessam debate eleitoral no Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil BPC evitou 571 mil mortes e 13 milhões de internações em 30 anos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h15
15°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
15°

Sensação

14.11 km/h

Vento

78%

Umidade

Sicredi
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Portela FM
APPATA
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Folha Popular
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Fitness
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Vento Sul
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Bombeiros Voluntários atendem princípio de incêndio em residência na Reserva Indígena Guarita
Barra do Guarita - RS
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Sicoob
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Portela FM
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Sala
Fitness
Últimas notícias
Há 27 minutos TRE-BA determina retomada integral da frota de ônibus em Salvador
Há 2 horas Ministério da Igualdade Racial quer apurar racismo em ato bolsonarista
Há 3 horas Eleitores vão cedo aos locais de votação no Rio, mesmo com chuva
Há 3 horas TSE informa que 900 urnas foram substituídas até o meio-dia
Há 3 horas Apesar das fortes chuvas, eleições seguem tranquilas em São Paulo
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
APPATA
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Vento Sul
Portela FM
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 7 dias Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
3
Há 3 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
4
Há 7 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
5
Há 6 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Sala
Portela FM
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados