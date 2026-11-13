Senado celebra Dia da Consciência Negra em sessão especial na segunda-feira

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O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, será lembrado na sessão especial que o Senado promove na próxima segunda-feira (16), a partir das 10h.
A homenagem foi solicitada pelo senador Paulo Paim (PT-RS) por meio de um requerimento: o RQS 48/2026 .
Durante a solenidade, que será realizada no Plenário do Senado, ocorrerá também a abertura da programação do Congresso Nacional para a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres.
A data em que é celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra — 20 de novembro — faz referência à data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Líder do Quilombo dos Palmares, ele se tornou símbolo da resistência à escravidão.
A escolha dessa data também representa uma crítica à centralidade do dia 13 de maio, quando se comemora o aniversário da Lei Áurea, assinada em 1888. Para os militantes negros, a abolição formal da escravidão não foi acompanhada de políticas públicas capazes de assegurar direitos e melhores condições de vida a essa população.
A Lei 12.519, de 2011 , instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Mais recentemente, a Lei 14.759, de 2023 , transformou o dia 20 de novembro em feriado nacional.
A campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres começa em 20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) e termina em 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos).
O tema da mobilização neste ano é: “Combatendo violência e desigualdade para transformar realidades”. Estão previstos seminários, audiências e eventos com representantes do poder público e da sociedade civil.
A programação da campanha no Congresso Nacional inclui as seguintes atividades:
16/11 (segunda-feira):Sessão especial em comemoração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, às 10h, no Plenário do Senado.
20/11 (sexta-feira):Projeção de mensagens sobre o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, às 19h, na fachada do Congresso Nacional.
24/11 (terça-feira):Círculo de leitura formativa sobre racismo, às 10h30, no Núcleo de Inclusão e Diversidade (Nudiv).
24 e 25/11:Iluminação na cor laranja da fachada do Congresso Nacional, às 19h, para destacar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher e os 21 Dias de Ativismo.
26/11 (quinta-feira):Evento Novembro Azul, às 14h, no Auditório Antônio Carlos Magalhães.
30/11 (segunda-feira):Clube de Leitura Conto com Elas, às 15h, na Biblioteca do Senado.
3/12 (quinta-feira):5º Seminário Direitos Humanos na Gestão Pública, das 9h às 17h, em Salvador (BA).
4/12 (sexta-feira):Iluminação de cor verde da fachada do Congresso Nacional pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e projeções com mensagens sobre o Dia Nacional da Acessibilidade, às 19h.
7/12 (segunda-feira): Evento Programa Lideranças que Fazem a Diferença: Diversidade, Equidade e Inclusão no Senado, às 9h, no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e sessão especial sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, às 10h, no Plenário do Senado.
8/12 (terça-feira):Círculo de leitura formativa sobre capacitismo, às 10h30, no Núcleo de Inclusão e Diversidade (Nudiv).
Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly
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