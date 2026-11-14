Vista Gaúcha integra projeto piloto de assistência técnica para agroindústrias

Vista Gaúcha passou a integrar um novo projeto piloto de assistência técnica voltado ao fortalecimento das agroindústrias da região. A iniciativa envolve os cinco municípios da região da Grande Portela, além de Pinheirinho do Vale e Palmitinho.

O projeto contempla aproximadamente 30 agroindústrias e produtores que atuam na transformação de produtos, reunindo cerca de 35 participantes. A proposta prevê assistência técnica gratuita pelo período de três anos, com acompanhamento, orientação e capacitação dos envolvidos.

O objetivo é contribuir para o desenvolvimento das agroindústrias, incentivar a produção, agregar valor aos produtos e fortalecer a agricultura familiar.

Como parte das atividades, no dia 23 de novembro será realizado um encontro de capacitação com o grupo, dando continuidade às ações previstas no projeto.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural e Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente de Vista Gaúcha, com apoio do Poder Público Municipal.

O encontro de apresentação e organização do projeto foi realizado em Vista Gaúcha, reunindo os participantes envolvidos na iniciativa.

Folha Popular: Com informações de Rádio A Verdade.