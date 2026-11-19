A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o Projeto de Lei 1762/26, do deputado David Soares (Pode-SP), que determina a oferta de centros de acolhimento de curta permanência para pessoas idosas durante períodos em que familiares ou responsáveis não possam estar presentes.

O texto altera a Política Nacional do Idoso ( Lei 8.842/94 ) para incluir, entre as competências do poder público na área de promoção e assistência social, o fomento e a criação desses espaços.

A proposta também modifica o Estatuto da Pessoa Idosa ( Lei 10.741/03 ). De acordo com a regra, os municípios, em parceria com os estados e a União, deverão ofertar centros de acolhimento de curta permanência para:

zelar pela integridade e pela saúde física e mental dos idosos durante parte do dia ou por dias em que a família ou os responsáveis estejam impossibilitados de acompanhá-los;

garantir um ambiente saudável e de convivência para esse público nesses períodos.

O autor da proposta, deputado David Soares, afirmou que o isolamento social acelera o declínio cognitivo e o surgimento de quadros depressivos na terceira idade. Segundo ele, os centros oferecem suporte profissional, interação social, atividades motoras e oficinas de memória, preservando a autonomia e trazendo tranquilidade às famílias.

O relator, deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), avaliou que o texto toca em temas sensíveis e urgentes, como o suporte às famílias que cuidam de pessoas idosas e a proteção integral do próprio idoso.

"A proposta preserva a dignidade da pessoa idosa ao garantir um ambiente propício à convivência social, lazer e manutenção da saúde física e mental, além de salvaguardar as famílias que necessitam de suporte pontual sem a necessidade de o idoso romper os vínculos domiciliares definitivamente", disse o relator.

Tramitação

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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