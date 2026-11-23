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A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (25) para discutir as competências, as ações e as perspectivas futuras da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
O debate foi proposto pelo deputado Jorge Solla (PT-BA) e contará com a participação do presidente da Funasa, Lenildo Dias de Morais. A audiência está marcada para as 9h15, no plenário 7.
O deputado destaca que a fundação atua especialmente em municípios com menos de 50 mil habitantes, áreas rurais e comunidades tradicionais, o que representa mais de 90% das cidades e pequenas comunidades brasileiras. "Sua atuação baseia-se em dois eixos: saneamento para promoção a saúde e saúde ambiental para redução dos riscos à saúde humana", afirma.
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