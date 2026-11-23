Uma nova lei abre crédito suplementar de R$ 290 milhões para a Eletronuclear S.A., no Orçamento de Investimento da União, para reforçar os recursos destinados à implantação da Usina Termonuclear Angra 3. A Lei 15.547, de 2026 , foi sancionada pelo presidente da República e publicada noDiário Oficial da União (DOU)em 19 de novembro.

Destinação dos recursos

Os recursos serão utilizados para antecipar pagamentos de contratos com a empresa Framatome, relativos a suprimentos importados e engenharia estrangeira, além de parte dos suprimentos nacionais. A medida prevê o encerramento desses contratos, o recebimento de equipamentos no estágio atual de fabricação e a transferência da conclusão dos serviços para o futuro contratado responsável pela execução do empreendimento.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a antecipação dos pagamentos busca reduzir o risco de disputas judiciais que poderiam prejudicar o cronograma de implantação da usina e elevar a tarifa de equilíbrio do empreendimento.

Os recursos necessários à abertura do crédito suplementar são provenientes da geração própria da Eletronuclear. O ministério também esclarece que a operação não gera impacto no resultado primário do conjunto das empresas estatais federais. Isso porque a Eletronuclear integra o GrupoEmpresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A (ENBPar), excluído desse cálculo pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.