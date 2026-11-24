Apesar da inclusão das agendas de gênero e raça no planejamento dos orçamentos públicos, ainda é preciso garantir os recursos para que essas políticas sejam efetivamente executadas. Essa é a avaliação dos participantes de audiência pública desta terça-feira (24) na Comissão Mista de Orçamento (CMO), que debateu o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 sob as perspectivas de gênero e raça.

O debate foi requerido pela deputada Denise Pessôa (PT-RS). Ela afirmou que considerar as desigualdades de gênero e raça na elaboração do Orçamento da União é necessário para orientar as políticas públicas e garantir que os recursos cheguem às populações que mais precisam.

— O Orçamento não é neutro, ele mostra as prioridades de um país — afirmou.

Planejamento e execução

Representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, Elaine Xavier apresentou os instrumentos utilizados pelo governo federal para identificar e acompanhar os gastos destinados às agendas transversais de mulheres e de igualdade racial. Segundo ela, o processo começa com a identificação das ações durante a elaboração do PLOA, passa pela validação das informações pelos ministérios responsáveis e inclui o acompanhamento dos valores efetivamente executados.

Entre os desafios, Elaine Xavier destacou que, apesar dos avanços metodológicos e da ampliação da transparência, ainda é necessário aperfeiçoar a relação entre as metas do PPA e os recursos orçamentários, ampliar a produção de dados pelos órgãos executores e utilizar as informações disponíveis para orientar as decisões de alocação de recursos.

Representante adjunta da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino destacou que receitas e despesas públicas têm impactos diferentes sobre homens e mulheres, especialmente sobre mulheres negras, indígenas, rurais e com deficiência. Ela citou instrumentos já existentes para acompanhar os gastos com políticas de igualdade de gênero, como o relatórioA Mulher no Orçamentoe as agendas transversais do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. Mas defendeu o aperfeiçoamento dos mecanismos de identificação e monitoramento dos recursos, a ampliação dos dados por raça e território e o reconhecimento das políticas de cuidado como investimento.

A representante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Iyá Sandrali, disse que as perspectivas de gênero e raça devem ser consideradas em todas as etapas do ciclo orçamentário, do planejamento à execução e à avaliação dos gastos públicos. Ela ressaltou que a previsão de recursos, por si só, não garante a implementação das políticas.

— Não basta saber quanto foi previsto no Orçamento, nós precisamos acompanhar o quanto foi efetivamente executado, quais as políticas foram implementadas e quais resultados foram alcançados — disse.

Emendas parlamentares

Coordenadora-geral dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, deputada Jack Rocha (PT-ES) defendeu a inclusão de metas específicas de gênero e raça na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Segundo ela, embora o PPA 2024-2027 tenha incorporado a agenda transversal das mulheres, a execução do Orçamento ainda não assegura recursos específicos para essas políticas.

A deputada também apresentou dados sobre a distribuição de emendas parlamentares entre 2024 e 2026. De acordo com estudo da Secretaria da Mulher da Câmara, políticas para mulheres, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas receberam 1,4% dos recursos das emendas individuais, 0,6% das emendas de comissão e 0,34% das emendas de bancada.

— Não podemos, como Legislativo, exigir que o Executivo alinhe suas prioridades orçamentárias se não corrigirmos as nossas prioridades. A crítica precisa ser honesta e precisa ser uma autocrítica deste Parlamento — afirmou.

A secretária executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa, afirmou que a pasta busca ampliar sua capacidade de execução orçamentária e a articulação com outros órgãos do governo para implementar políticas voltadas às mulheres. Ela defendeu a destinação de emendas parlamentares a ações previstas nos programas e no planejamento da pasta.

Segundo Eutália Barbosa, o orçamento discricionário da pasta cresceu 254,5% em relação a 2023. Apesar disso, houve redução dos valores recebidos por meio de emendas individuais e ausência de emendas coletivas em 2025. Para ela, as emendas coletivas podem viabilizar projetos estruturantes.

— As emendas parlamentares são orçamento público. Elas também compõem o orçamento público dos nossos órgãos e elas precisam estar antenadas, afinadas, concatenadas com o que diz os nossos programas e com o que diz o nosso planejamento — afirmou.

A assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Carmela Morena Zigoni Pereira, defendeu a definição de percentuais mínimos para destinação de emendas parlamentares a políticas voltadas às mulheres e à igualdade racial. A medida, segundo ela, poderia ser incluída na LDO. A assessora também recomendou atenção especial às emendas de bancada e de comissão para ampliar o financiamento dessas políticas.

Também participaram da audiência as deputadas Laura Carneiro (PSD-RJ) e Antônia Lúcia (MDB-AC); a educadora e assessora técnica do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), Laura Lyrio Gonçalves; e a representante do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Souza.