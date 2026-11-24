O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) comemorou a sanção da Lei 15.549, de 2026, que determina a liberação de crédito especial de R$ 115 milhões para despesas relacionadas ao atendimento de imigrantes venezuelanos em Roraima. Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (24), o sendaor afirmou que os recursos devem aliviar a pressão sobre o orçamento estadual e reforçar os serviços de educação, saúde e segurança pública.

— Lógico que é necessário que o governo federal tome uma iniciativa no sentido de mitigar os efeitos dessas despesas, que são despesas recorrentes tanto na área da segurança pública quanto na área da agricultura e, principalmente, da saúde, pois criam um certogapentre a necessidade do estado e o atendimento da população brasileira e dos imigrantes que ali vivem — disse.

Segundo Chico Rodrigues, o governo estadual havia solicitado o ressarcimento de aproximadamente R$ 300 milhões à União pelas despesas decorrentes da migração venezuelana. Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e acordo com o governo federal, o valor foi fixado em R$ 115 milhões. O senador informou que cerca de 120 mil venezuelanos vivem atualmente em Roraima e defendeu a transferência dos recursos ainda neste ano.

— Estamos fazendo gestões junto ao governo federal, à Presidência da República, à Casa Civil, ao Ministério do [Planejamento], ao Ministério da Fazenda também, para que possamos, realmente, num prazo o mais curto possível, resolver isso e que esses recursos venham a ser disponibilizados para o estado de Roraima — afirmou.