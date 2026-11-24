O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou nesta terça-feira (24) a aprovação, pela Comissão de Meio Ambiente (CMA), do projeto de lei que institui o Estatuto dos Cães e Gatos. O PL 6.191/2025 , que estabelece direitos e deveres relacionados à proteção e ao bem-estar dos animais, segue agora para votação no Plenário do Senado, em regime de urgência.

— O estatuto reconhece esses animais como seres sencientes, capazes de sentir dor, sofrimento, medo, prazer e afeto. Esperamos que a votação aconteça de forma urgente — afirmou Paim, em pronunciamento.

O Brasil tem cerca de 160 milhões de animais de estimação, segundo estimativa citada pelo senador, o que coloca o país na terceira posição mundial em população depets. De acordo com Paim, deputados que acompanharam a discussão já manifestaram compromisso de votar a proposta rapidamente na Câmara, caso seja aprovada pelo Senado.

O parlamentar lembrou que a proposta surgiu de uma iniciativa de organizações de proteção animal durante a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, em 2024. O texto foi apresentado como sugestão legislativa à Comissão de Direitos Humanos (CDH), que a transformou em projeto de lei sob a relatoria de Paim.

Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly