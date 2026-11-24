A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (24) as bases para uma futura política de reindustrialização nacional. O PL 4.133/2023 define diretrizes para a política industrial, tecnológica, de inovação e de comércio exterior brasileira, com vistas à maior competitividade e à inovação.

Entre as diretrizes, estão o foco na venda internacional de produtos industrializados, com exportações de maior valor agregado, além da atenção para inteligência artificial, data centers e melhor infraestrutura logística. Os instrumentos da política deverão incluir incentivos fiscais (que reduzem impostos a determinados setores), uso de empresas estatais e financiamento, estabelece o projeto de lei, que segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).

O texto determina que a política industrial, tecnológica e de comércio exterior do país seja definida no primeiro ano de cada governo, com objetivos e metas quantitativas e qualitativas de todos os programas e ações federais pertinentes.

De autoria do deputado Heitor Schuch (PSD-RS), o projeto recebeu relatório favorável do senador Cid Gomes (PSB-CE), lido na reunião da CAE pelo senador Izalci Lucas (PL-DF). Izalciapontou que as empresas beneficiadas pelas medidas de incentivo deverão assumir obrigações para assegurar os objetivos da política. Além disso, terão de prestar informações ao governo, ressaltou:

— A exigência de contrapartidas, a fixação de metas e indicadores mensuráveis e a criação de sistema de monitoramento são essenciais para que o apoio seja mantido apenas enquanto produzir resultados verificáveis.

A reunião foi presidida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Superação de desafios

Segundo a proposta, a política poderá ser elaborada em formato de “missões”, com “metas ambiciosas com respectivos prazos de realização” voltadas para resolver os desafios que o governo entender mais relevantes para a sociedade. Os objetivos e as metas deverão considerar empregos criados, salários, redução das emissões de gases de efeito estufa e desigualdades regionais.

O Tribunal de Contas da União (TCU) não responsabilizará o gestor público que não alcançar os resultados esperados, exceto se houver dolo (intenção) ou erro grosseiro na gestão. As avaliações do órgão terão caráter orientador no âmbito da política.

Governo como cliente

O texto amplia as vantagens de produtos e serviços nacionais nas compras de órgãos públicos. Hoje a Lei de Licitações proíbe tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras, o que deverá ser revogado, se o projeto for sancionado. Nas situações que o Poder Executivo estabelecer, a contratação de bens ou serviços brasileiros poderá ser obrigatória.

A medida também aumenta a margem de preferência para os concorrentes nacionais, mecanismo que permite que produtos brasileiros vençam as licitações mesmo quando forem mais caros que os estrangeiros. A margem será de:

20% para bens e serviços nacionais, o que significa que esses itens podem ser escolhidos se custarem até 20% a mais que os concorrentes do exterior. Hoje, o percentual de até 20% vale apenas para alguns casos oriundos de inovação tecnológica no país;

30% para bens e serviços nacionais que cumpram critérios de sustentabilidade ou resultem de inovação.

Nas contratações de tecnologia da informação, a compra poderá ser restrita a itens com tecnologia desenvolvida no país. Além disso, a margem de preferência também poderá valer para empresas estatais, concessões e permissões de serviços públicos, e para parcerias público-privadas.

Comércio exterior

O projeto amplia as possibilidades de resposta brasileira contra países que tarifam produtos nacionais. Pelo texto, o Poder Executivo definirá posteriormente as contramedidas previstas na Lei da Reciprocidade Econômica . Hoje a lei prevê um número limitado de instrumentos, como a suspensão de concessões comerciais e obrigações sobre propriedade intelectual.

Para proteger a indústria e a soberania brasileira, as diretrizes para comércio exterior preveem:

foco em acordos comerciais que ampliem mercados para produtos e serviços brasileiros de maior valor agregado;

mapeamento e soluções negociais para impostos de importação ou outras restrições comerciais, como exigências sanitárias;

diversificação da pauta exportadora;

melhoria da infraestrutura logística;

políticas de propriedade intelectual;

desenvolvimento de serviços digitais, em especial a inteligência artificial e data centers.

O Poder Executivo poderá impor condições a investimentos estrangeiros diretos no Brasil quando houver ameaça à segurança nacional ou a setores estratégicos. Também deverá buscar a soberania energética, por exemplo, ao melhorar a capacidade de refino de petróleo e da geração de energias renováveis.

Se for aprovada pelo Congresso, a política deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo.