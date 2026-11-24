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A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (24) as bases para uma futura política de reindustrialização nacional. O PL 4.133/2023 define diretrizes para a política industrial, tecnológica, de inovação e de comércio exterior brasileira, com vistas à maior competitividade e à inovação.
Entre as diretrizes, estão o foco na venda internacional de produtos industrializados, com exportações de maior valor agregado, além da atenção para inteligência artificial, data centers e melhor infraestrutura logística. Os instrumentos da política deverão incluir incentivos fiscais (que reduzem impostos a determinados setores), uso de empresas estatais e financiamento, estabelece o projeto de lei, que segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).
O texto determina que a política industrial, tecnológica e de comércio exterior do país seja definida no primeiro ano de cada governo, com objetivos e metas quantitativas e qualitativas de todos os programas e ações federais pertinentes.
De autoria do deputado Heitor Schuch (PSD-RS), o projeto recebeu relatório favorável do senador Cid Gomes (PSB-CE), lido na reunião da CAE pelo senador Izalci Lucas (PL-DF). Izalciapontou que as empresas beneficiadas pelas medidas de incentivo deverão assumir obrigações para assegurar os objetivos da política. Além disso, terão de prestar informações ao governo, ressaltou:
— A exigência de contrapartidas, a fixação de metas e indicadores mensuráveis e a criação de sistema de monitoramento são essenciais para que o apoio seja mantido apenas enquanto produzir resultados verificáveis.
A reunião foi presidida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).
Segundo a proposta, a política poderá ser elaborada em formato de “missões”, com “metas ambiciosas com respectivos prazos de realização” voltadas para resolver os desafios que o governo entender mais relevantes para a sociedade. Os objetivos e as metas deverão considerar empregos criados, salários, redução das emissões de gases de efeito estufa e desigualdades regionais.
O Tribunal de Contas da União (TCU) não responsabilizará o gestor público que não alcançar os resultados esperados, exceto se houver dolo (intenção) ou erro grosseiro na gestão. As avaliações do órgão terão caráter orientador no âmbito da política.
O texto amplia as vantagens de produtos e serviços nacionais nas compras de órgãos públicos. Hoje a Lei de Licitações proíbe tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras, o que deverá ser revogado, se o projeto for sancionado. Nas situações que o Poder Executivo estabelecer, a contratação de bens ou serviços brasileiros poderá ser obrigatória.
A medida também aumenta a margem de preferência para os concorrentes nacionais, mecanismo que permite que produtos brasileiros vençam as licitações mesmo quando forem mais caros que os estrangeiros. A margem será de:
Nas contratações de tecnologia da informação, a compra poderá ser restrita a itens com tecnologia desenvolvida no país. Além disso, a margem de preferência também poderá valer para empresas estatais, concessões e permissões de serviços públicos, e para parcerias público-privadas.
O projeto amplia as possibilidades de resposta brasileira contra países que tarifam produtos nacionais. Pelo texto, o Poder Executivo definirá posteriormente as contramedidas previstas na Lei da Reciprocidade Econômica . Hoje a lei prevê um número limitado de instrumentos, como a suspensão de concessões comerciais e obrigações sobre propriedade intelectual.
Para proteger a indústria e a soberania brasileira, as diretrizes para comércio exterior preveem:
O Poder Executivo poderá impor condições a investimentos estrangeiros diretos no Brasil quando houver ameaça à segurança nacional ou a setores estratégicos. Também deverá buscar a soberania energética, por exemplo, ao melhorar a capacidade de refino de petróleo e da geração de energias renováveis.
Se for aprovada pelo Congresso, a política deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo.
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