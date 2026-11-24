O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento por videoconferência nesta terça-feira (24), chamou a atenção para as diferenças de remuneração entre trabalhadores de diferentes grupos raciais no Brasil. O parlamentar citou um levantamento atribuído ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo o qual seu estado, Santa Catarina, apresenta a menor desigualdade salarial entre pretos, pardos e indígenas, de um lado, e brancos e amarelos, de outro.

Segundo os dados citados, a diferença de rendimentos em Santa Catarina é de pouco mais de 20%, enquanto, na unidade da Federação com o maior índice, chega a 46%. Todos os estados precisam melhorar, reconheceu Amin.

— Fico menos triste ao constatar que o estado que eu tenho a honra de representar é o estado que ostenta o menor quociente de injustiça, digamos assim. Santa Catarina está menos mal do que o Brasil. Nesse ranking, Santa Catarina eu acho que não serve como exemplo de número, mas como exemplo de atitude — concluiu, ressalvando que o estudo não levou em conta o trabalho informal.

Amin afirmou que os resultados mostram a necessidade de políticas públicas para combater desigualdades históricas na remuneração dos trabalhadores. O senador também lembrou a trajetória de Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ocupar um cargo legislativo no Brasil, e citou estudos sobre relações raciais em Santa Catarina. Para ele, a legislação deve contribuir para reduzir as diferenças salariais entre homens e mulheres e entre os grupos raciais.

Ministros do STF

No mesmo discurso, o senador manifestou preocupação com as alterações entre dois relatórios da Polícia Federal encaminhados à Procuradoria-Geral da República sobre possíveis ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.

Segundo o parlamentar, o primeiro relatório mencionava três ministros, enquanto o segundo passou a mencionar quatro. Ele defendeu que o assunto volte a ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e que as alterações sejam esclarecidas.