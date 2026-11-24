As mulheres são maioria entre os beneficiários dos sistemas de previdência, mas ainda são minoria nos cargos de liderança das entidades do setor. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Social da Câmara dos Deputados. Os representantes das entidades convidadas concordaram que é preciso ampliar a participação das mulheres nas instâncias de decisão da previdência complementar, pois elas são as mais prejudicadas pelas interrupções na carreira para cuidar de filhos e de pais idosos.

Durante o encontro, a diretora-presidente da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), Carolina Barros, afirmou que houve avanços na equidade de gênero, mas que os desafios persistem.

“A gente precisa reconhecer e valorizar a economia do cuidado. O trabalho, muitas vezes invisível, de cuidar de crianças, idosos e de pessoas que necessitam de assistência, além de administrar o cotidiano das famílias, não está nas estatísticas. A maior parte dessas responsabilidades ainda recai sobre as mulheres”, afirmou.

Em novembro deste ano, a Abrapp, que representa as entidades fechadas de previdência complementar, organizou com lideranças do setor o encontro “Elas movem a Previdência”. Entre os compromissos do movimento estão a ampliação da participação feminina e a adoção de processos seletivos mais inclusivos. O diretor-presidente da Abrapp, Devanir Silva, explicou a importância do debate.

“São recursos que representam décadas de trabalho e confiança de milhões de brasileiros. Por isso, tratar da participação feminina na previdência complementar significa tratar de algo muito maior do que os quadros profissionais das entidades: significa discutir a qualidade da governança e o próprio futuro da previdência social”, afirmou.

Números

Segundo pesquisa do Ministério da Previdência Social com entidades de previdência complementar, 58% dos colaboradores dessas entidades são mulheres. Elas ocupam, porém, apenas 21% das vagas nos conselhos deliberativos, 25% nos conselhos fiscais e 24% nas diretorias executivas. Já nos cargos de gerência e coordenação, a participação feminina é mais equilibrada. Para a coordenadora-geral de Estudos Técnicos e Análise Conjuntural do Ministério da Previdência Social, Edilmara Barbosa, é preciso incentivar o setor a mudar esse cenário.

“95% dos entrevistados concordaram sobre o impacto positivo da presença feminina na governança das entidades, mas 92% não possuem um plano estratégico para ampliar a presença feminina na liderança.”

A presidente substituta do INSS, Ana Cristina Evangelista, também participou da audiência e apresentou dados sobre as diferenças entre homens e mulheres na aposentadoria pública. Segundo ela, há 13 milhões de mulheres aposentadas e 12 milhões de homens aposentados. No entanto, as aposentadas recebem, em média, R$ 600 a menos por mês do que os homens. Segundo Evangelista, as interrupções nas contribuições fazem com que as mulheres se aposentem, em média, depois de atingir a idade mínima.

“A mulher se aposenta com 63 anos. Hoje a regra diz que ela se aposenta com 62. Mas por que ela se aposenta com 63 anos? Porque ela não contribui 12 meses porque ela precisa sair do mercado de trabalho para cuidar do filho, do pai, do sogro, da sogra, e aí ela se retira do mercado de trabalho e com isso retarda a sua aposentadoria”, explicou Ana Cristina.

Os números surpreenderam a química Larissa Wanzeller, de 30 anos, que assistiu à audiência. Ela recebe uma bolsa de pesquisa científica e não contribui para a previdência social.

“É uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Quando falaram que se aposentam aos 62, mas acaba sendo 63, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por exemplo: eu tenho endometriose, e nesse ano eu sofri na pele o que é ter essa doença e me impossibilitar de seguir a vida, tanto a carreira quanto o cuidado com os filhos.”

Segundo a Abrapp, o sistema fechado de previdência complementar administra um patrimônio de cerca de R$ 1,4 trilhão e paga quase R$ 10 bilhões por mês.

Ocupação de espaços

A deputada Erika Kokay (PT-DF) tomou a iniciativa do encontro. Ela argumentou que é necessário assegurar condições para que as mulheres participem das decisões que podem afetar suas vidas.

“Os espaços não podem ser destinados para serem ocupados, se forem espaços de poder, ou espaços públicos, apenas por homens. E tem muita violência. A dupla e a tripla jornada que arrancam as mulheres dos espaços públicos e dos espaços de poder são extremamente violentas”, disse.