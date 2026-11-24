O Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, aprovado na madrugada desta terça-feira (24) pela Câmara, foi sancionado sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

A Lei Complementar 239/26 muda as regras fiscais para permitir ao Poder Executivo limitar a execução de despesas a fim de alcançar as metas de superávit primário a partir de 2027.

A meta de 2027 é de um superávit (sobra de dinheiro) de R$ 18,7 bilhões após deduções da ordem de R$ 64,7 bilhões permitidas pelo arcabouço fiscal, que reduzem a meta de 0,5% do PIB (R$ 83,4 bilhões em valores nominais).

Em comparação com 2026, o governo terá de conseguir economizar cerca de R$ 70,6 bilhões para chegar aos R$ 18,6 bilhões positivos, pois fechará o ano com déficit (resultado negativo) de menos R$ 52 bilhões.

Se o resultado primário do governo no ano anterior for menor que 0,5% do PIB, o Executivo apresentará à Comissão Mista de Orçamento as causas do resultado e as medidas previstas para sua melhora.

De 2027 em diante, se o relatório bimestral de receitas e despesas indicar necessidade para atingir a meta fiscal, o governo poderá travar mais despesas do que exige o mecanismo atual da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ao precisar fazer isso para manter o foco na meta fiscal prometida, o crescimento real da despesa em relação ao ano anterior não poderá passar de 2%, contra os atuais 2,5% permitidos pelo arcabouço fiscal.

No entanto, o contingenciamento adicional, que implicará gasto menor, atingirá somente as despesas do Poder Executivo, exceto:

obrigações constitucionais;

despesas obrigatórias (não sujeitas a disponibilidade orçamentária);

despesas do serviço da dívida;

despesas de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico custeadas pelo FNDCT; e

as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A redução ou cancelamento de dotações orçamentárias feita dessa forma deverá ocorrer por meio da lei orçamentária, que indicará os valores e quais programações serão atingidas.

Dinheiro sem volta

Quando o governo precisar fazer esse contingenciamento adicional e o total economizado superar o necessário para manter as despesas com crescimento real de 2%, o excedente deverá ser deduzido do limite de despesas do Poder Executivo definido na LDO para o ano em questão.

O efeito disso é que diminui a base de cálculo sobre a qual será aplicado o percentual de crescimento de despesas para os anos seguintes.

Além disso, o dinheiro economizado assim não poderá ser utilizado para abrir créditos adicionais no mesmo exercício financeiro.

Investimentos

Se, em determinado ano, tiverem sido adotadas as medidas extras de trava de despesas e o resultado fiscal tiver sido maior que a meta, descontadas as deduções legais, o dinheiro que sobrou poderá ser utilizado pelo Executivo para bancar investimentos estruturantes no ano seguinte, levando-se em conta aqueles definidos pelas bancadas estaduais quando da votação do orçamento.

Entretanto, o crédito adicional aberto será, no máximo, igual ao valor que o governo conseguir economizar a mais com as medidas adicionais de contingenciamento. O crédito também não entrará no limite de despesas do ano em que for utilizado, embora conte para a meta de resultado fiscal.

Bolsas de estudo

A nova lei permite ainda que a lei orçamentária anual destine, a cada exercício, parcela dos recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para a concessão e pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa no ensino superior e demais auxílios a ela vinculados ou para formação, capacitação e fixação de recursos humanos para o desenvolvimento científico.

Na prática, se o orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sofrer cortes, o fundo poderá suportar o pagamento das bolsas.

Óleo diesel

Excepcionalmente para o ano de 2026, a nova lei autoriza o governo a deduzir da meta fiscal até R$ 10,5 bilhões em despesas com subvenções econômicas pagas aos produtores e importadores de óleo diesel para tentar conter a alta do combustível no mercado interno devido à guerra dos Estados Unidos contra o Irã.

O argumento é que os gastos extraordinários com subsídio aos combustíveis foram bancados com receita também extraordinária advinda do aumento dos preços do petróleo pelo fator guerra.

Até 2030

A lei torna obrigatórias regras recentes da Lei Complementar 235/26, de agosto deste ano, para contenção de despesas, independentemente de o relatório de receitas e despesas projetar déficit.

Assim, em vez de essas medidas serem adotadas no orçamento do ano seguinte (2027 em diante) e até que seja atingido superávit, como é hoje, elas terão de ser adotadas em qualquer situação, mas até 2030.

Uma das medidas é a proibição de crescimento anual de despesas primárias vinculadas por lei a fontes de receitas em percentual maior que o crescimento do limite de despesas do Poder Executivo. Isso atingiria, por exemplo, vários fundos cuja receita pode ser gasta somente com finalidades específicas.

Outra proibição já prevista na lei, agora modificada, é a de contar, na receita corrente líquida (RCL) da União, o dinheiro obtido pela venda de petróleo a que o governo federal tem direito nos contratos de exploração de petróleo sob o regime de partilha.

A RCL é utilizada, por exemplo, como base de cálculo para o piso constitucional do governo federal para a saúde.

O Poder Executivo argumenta que receitas com a comercialização desse petróleo são receitas patrimoniais ou extraordinárias com destinação específica (como o Fundo Social), e não receitas tributárias recorrentes que deveriam sustentar despesas obrigatórias permanentes.

Já um dos argumentos dos críticos da restrição é que o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) proíbe o legislador de redefinir conceitos contábeis para reduzir o alcance de uma garantia prevista na Constituição.

Outra novidade é que, a partir de 2028, essas duas regras provocarão bloqueio equivalente no limite geral de despesas do Executivo, resultando em redução dos limites dos anos seguintes.

A lei sancionada também tira da RCL a receita obtida com o imposto de exportação de petróleo aumentado em razão da subida do preço da commodity por causa da guerra.

Dispositivo introduzido na tramitação no Senado excluiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal dessa norma, permitindo o cálculo da receita corrente líquida sem reduções.

A intenção do governo inicialmente era incluir o fundo na nova regra.

Compensação de tributos

Pelo lado da receita, a lei pretende ampliar a arrecadação efetiva do governo a curto prazo, diminuindo o quanto as empresas podem utilizar de créditos tributários para compensar impostos a pagar. Esses créditos decorrem, principalmente, de causas ganhas na Justiça, como a de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins.

O total de créditos compensáveis poderá ser reduzido por decreto até montante igual ao excedente de economia obtido pelas medidas de contingenciamento adicionais somado ao obtido pelas medidas normais de travamento do orçamento.

Os percentuais de redução da compensação poderão ser diferenciados em função do valor total ou do tipo de crédito utilizado na compensação.

Segundo o relator do projeto na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), isso ajudará a impedir a chamada compensação cruzada, quando créditos de PIS e Cofins são utilizados, por exemplo, para compensar Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

Entretanto, devido às regras de transição da reforma tributária, créditos do PIS e da Cofins, que deixarão de existir a partir do próximo ano, poderão ser compensados no pagamento da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o tributo substituto. Isso evitará o represamento de créditos de montante menor, não relacionados com causas perdidas pela União na Justiça, por exemplo. A estimativa de economia com o atraso nas compensações é de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões.

Incentivos tributários

Também pelo lado da receita, o governo espera arrecadação a mais (cerca de R$ 15 bilhões) com a diminuição dos incentivos e deduções tributárias em 10 pontos percentuais.

Desde o ano 2026, a diminuição inicial de 10% já vale, e agora ela passará a ser de 20%. Portanto, empresas com benefícios previstos em várias leis terão de recolher mais tributos porque contarão somente com 80% do benefício.

A redução gradual está prevista na Emenda Constitucional 109/21, que prevê período de oito anos para o total de incentivos e renúncias ficar em 2% do PIB.

Embora a renúncia total antes das reduções fosse calculada em torno de R$ 600 bilhões ao ano, várias exceções criadas a partir da emenda constitucional reduziram o total passível de corte.

Uma nova exceção foi introduzida pelo projeto e mantém os incentivos, isenções ou benefícios tributários na compra de automóvel por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista.

Supersalários

Em relação aos supersalários, a nova lei prevê que o Congresso Nacional vote, em 60 dias da publicação da futura lei, projeto para definir o que pode ser considerado indenização a ser paga fora do teto constitucional do funcionalismo.

A LDO deverá conter os valores reduzidos dos gastos com pessoal por causa da nova regra. O total que vier a ser economizado com a folha do Executivo será destinado a investimentos ou ao financiamento de atividades finalísticas do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

Já a economia obtida no âmbito do Judiciário e do Legislativo poderá ser utilizada com despesas de pessoal nos próprios poderes ou órgãos autônomos (Ministério Público e Defensoria Pública), proibida a redução de suas dotações orçamentárias e dos limites individualizados de despesas primárias.