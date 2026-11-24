O Senado recebeu da Câmara dos Deputados projeto ( PL 1.378/2024 ) que amplia o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Pedofilia e por Violência contra a Mulher. A proposta altera a Lei 14.069, de 2020 , que atualmente restringe o banco de dados a condenados por estupro, pedofilia e predadores sexuais, para incluir outros crimes violentos contra mulheres e vulneráveis. O projeto aguarda distribuição para as comissões do Senado.

A iniciativa, do deputado Alberto Fraga (PL-DF), foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara antes de chegar ao Senado. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pelas duas Casas e sancionada pela Presidência da República.

O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Julia Zanatta (PL-SC). De acordo com a parlamentar, a medida unificará informações de segurança pública e facilitará consultas.

Segundo a proposta, o banco de dados será financiado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e reunirá nomes de pessoas com condenação definitiva por:

feminicídio;

estupro e estupro de vulnerável;

lesão corporal contra a mulher;

perseguição (stalking) e violência psicológica contra a mulher; e

favorecimento da prostituição de crianças ou adolescentes.

O projeto de Fraga previa “plataforma de prevenção criminal” com dados de “procurados pela Justiça”. A relatora considerou inconstitucional a divulgação de nomes de pessoas sem condenação definitiva, por afronta ao princípio da presunção de inocência.

Julia Zanatta também suprimiu dispositivos do texto original que criavam um comitê gestor e obrigavam o governo a manter um canal telefônico, por gerarem custos e atribuições ao Poder Executivo, o que é vedado pela Constituição.

Com Agência Câmara