A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (24), por 32 votos a 7, o Projeto de Lei 344/26 , que autoriza membros do Poder Legislativo a exercer a advocacia, desde que não atuem contra o ente federativo que os remunera.

O relator, deputado Hildo Rocha (MDB-MA), apresentou parecer favorável à proposta do deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

“A proposição concentra a restrição na hipótese em que efetivamente se verifica potencial conflito de interesses, qual seja, a atuação profissional contra a Fazenda Pública responsável pela remuneração do parlamentar”, explicou o relator. “Dessa forma, preserva-se a finalidade ética do instituto do impedimento sem impor restrição excessiva ao exercício da advocacia em situações que não guardam relação direta com a esfera institucional do mandato exercido”, considerou Rocha.

Atualmente, o Estatuto da OAB impede vereadores, deputados e senadores de exercer a advocacia em causas que envolvam órgãos e entidades da administração pública, independentemente da esfera de governo.

De acordo com o texto aprovado, esse impedimento ficaria restrito ao ente federativo que remunera o parlamentar. Assim, um vereador não poderia atuar em causas contra o município onde exerce o mandato; um deputado estadual, contra o respectivo estado; um deputado distrital, contra o Distrito Federal; e um deputado federal ou senador, contra a União.

A restrição também alcançaria as pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais e empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público vinculadas ao respectivo ente federativo.

Durante a discussão da proposta na CCJ, o deputado Helder Salomão (PT-ES) criticou a redução das restrições por considerar que a medida pode gerar conflitos de interesses. “A verdade é que nós precisamos discutir nesta matéria moralidade administrativa, independência do mandato e conflito de interesses. O que deve conduzir um mandato parlamentar é o interesse público, não é o interesse privado”, defendeu Salomão.

“A atividade profissional privada pode entrar em conflito com os interesses públicos de quem exerce o mandato. Por exemplo, um deputado federal poderá, caso essa matéria seja aprovada, atuar como advogado em uma determinada ação contra o Estado. Outro aspecto é o risco de utilizar a influência política na atividade profissional”, criticou o parlamentar.

A deputada Bia Kicis (PL-DF), por outro lado, defendeu o texto. “Você tem parlamentar médico, você tem parlamentar empresário, você tem parlamentar que pode exercer qualquer atividade. Por que querer vetar que ele seja advogado? Esse projeto deixa muito claro que o parlamentar só fica proibido de atuar contra a fazenda que o remunera. Isso já é assim, por exemplo, nas procuradorias que podem advogar”, disse.

Bia Kicis também afirmou que impedir o exercício da advocacia seria uma intromissão indevida em uma escolha pessoal. “E quanto a questionamentos, se ele vai ter acesso a informação privilegiada, não vai ocorrer exatamente porque ele não vai poder advogar contra aquele ente onde ele trabalha”, acredita a parlamentar.

A proposta tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir agora para o Senado, a menos que seja apresentado recurso para que o Plenário da Câmara vote o texto.

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