O senador Sargento Reginauro (PSDB-CE) cobrou nesta terça-feira (24) uma investigação rigorosa sobre o assassinato de um ex-tenente da Polícia Militar do Ceará, ocorrido na zona rural de Canindé (CE). Em pronunciamento no Plenário, o parlamentar afirmou que um dos suspeitos pelo crime pode estar recebendo proteção de um político local.

O ex-policial Romildo Freitas da Rocha foi morto a tiros no dia 8 de novembro. Segundo Sargento Reginauro, um dos suspeitos estaria hospedado na fazenda de um político de Caridade, cidade vizinha a Canindé, que atuaria como assessor especial na Casa Civil do governo estadual.

Para o senador, o enfrentamento ao crime organizado exige a cooperação conjunta dos Poderes e mudanças na condução da política de segurança pública.

— É preciso uma força-tarefa. É preciso uma união de todos os Poderes, de toda a sociedade, para que a gente possa enfrentar essa realidade — disse Reginauro.