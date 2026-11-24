A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece medidas para assegurar a equidade na atenção integral à saúde da população negra em todo o território nacional durante epidemias, pandemias, surtos de doenças contagiosas ou em caso de decretação de estado de calamidade pública com repercussão na saúde.

De autoria das deputadas Benedita da Silva (PT-RJ) e Talíria Petrone (Psol-RJ), o Projeto de Lei 2819/20 será enviado ao Senado.

De acordo com o substitutivo da deputada Carol Dartora (PT-PR), as medidas serão executadas no âmbito das ações e dos serviços públicos do Sistema Único de Saúde (SUS), observadas a disponibilidade orçamentária e financeira e as normas de planejamento e de execução orçamentária e financeira.

Para a relatora, a pandemia de Covid-19 evidenciou que o racismo estrutural e as desigualdades étnico-raciais atuam como determinantes sociais da saúde.

"A ausência de dados por perfil racial dificultou a identificação das desigualdades no acesso e nos índices de mortalidade e a construção de estratégias específicas para esse grupo populacional", disse.

Dartora afirmou que, durante a pandemia, foi necessário inovar criando medidas de busca ativa dessa população ainda invisível para o Sistema Único de Saúde (SUS) como imigrantes e pessoas em situação de rua.

"O racismo ainda é uma chaga e o Estado brasileiro tem a obrigação de combatê-la", afirmou Dartora.

A relatora fez mudanças no texto para retirar imprecisões terminológicas e prevenir insegurança jurídica, questionamentos, dúvidas e judicialização.

Para o líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), o projeto vai gerar discriminação. "Vai fomentar a divisão do povo brasileiro, que é um só", disse.

Monitoramento e regras

O texto inclui dispositivos no Estatuto da Igualdade Racial e serão adotados em conformidade com as políticas específicas existentes.

O acompanhamento dessas medidas fará parte do monitoramento já previsto no estatuto para as ações atuais, podendo contar com a participação das instâncias de controle social do SUS e dos órgãos colegiados de promoção da igualdade racial, na forma de um regulamento.

Segundo o substitutivo, respeitadas as competências dos entes federativos, deverão ser seguidas diretrizes como acolhimento humanizado e sem discriminação racial ou étnico-racial, com informação regular aos familiares sobre a condição do paciente.

Para as comunidades quilombolas, serão adotadas medidas de proteção à saúde, inclusive durante períodos de isolamento ou quarentena. Entre elas estão ações de comunicação e de educação em saúde, em linguagem simples e em formatos acessíveis.

A fim de atingir o público negro, o texto prevê a realização dessas ações em conjunto com organizações da sociedade civil e comunidades locais, especialmente em comunidades quilombolas, favelas, periferias, comunidades de terreiro, populações do campo e locais de concentração de pessoas em situação de rua.

Nas ações de divulgação científica e em programas de formação e educação permanente dos profissionais de saúde, deverá ser incluído o tema racismo e saúde, além de determinantes sociais da saúde para esse público-alvo.

Planejamento

No planejamento e na alocação de recursos do SUS em situações de emergência, deverão ser considerados o perfil epidemiológico e socioeconômico das populações e dos territórios, incluídas as desigualdades étnico-raciais.

Já as equipes de atenção primária à saúde, inclusive agentes comunitários de saúde, terão de realizar busca ativa de idosos e de pessoas com doenças crônicas, com prioridade para territórios de maior vulnerabilidade social e de maior concentração de população negra.

Confira outras diretrizes:

desagregação por raça/cor, segundo o critério da autodeclaração, dos dados de notificação, atendimento, internação e óbito nos sistemas de informação em saúde do SUS;

divulgação desses dados desagregados em boletins e painéis epidemiológicos oficiais, em conjunto com outros recortes demográficos e territoriais, como sexo, faixa etária e local de residência ou de ocorrência;

consideração, na elaboração e na atualização de protocolos e de planos de contingência, das condições de saúde de maior prevalência na população negra, segundo dados epidemiológicos oficiais.

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