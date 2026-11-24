O Senado aprovou nesta terça-feira (24) projeto de lei que cria um tipo de crime específico para o tráfico de animais silvestres e aumenta as penas para delitos contra a fauna. O PL 5.809/2025 altera a Lei de Crimes Ambientais e estabelece punições mais rigorosas para quem participa da captura, do transporte e da comercialização ilegal de animais.

A proposta considera crime vender, oferecer à venda, trocar, exportar, importar, adquirir, guardar, manter em cativeiro ou transportar ovos, larvas e animais da fauna silvestre ou exótica, inclusive aquática, sem autorização dos órgãos competentes. A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A punição também alcança atividades relacionadas a substâncias, princípios ativos e material genético derivados desses animais, determina o texto, que segue para sanção presidencial.

A pena poderá subir para de três a oito anos de reclusão em situações mais graves, como crimes contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, uso de arma de fogo, submissão dos animais a maus-tratos ou modificação física por práticas como depenagem, tatuagem e mutilação. O projeto também aumenta as penas para a exportação ilegal de peles e couros de anfíbios e répteis e para maus-tratos contra animais silvestres, espécies em rotas migratórias e equídeos, como cavalos, jumentos e mulas.

Outra mudança é o aumento da pena para quem matar, perseguir, caçar, capturar ou utilizar animais silvestres sem autorização. A punição, atualmente de seis meses a um ano de reclusão, passa para de dois a cinco anos. O texto também acaba com a possibilidade de perdão judicial para quem mantém em casa animais silvestres de espécies que não estejam ameaçadas de extinção.

O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente (CMA), senador Fabiano Contarato (PT-ES), destacou que o tráfico de animais envolve diferentes etapas de uma cadeia criminosa. “O tráfico de animais não se limita à captura e envolve redes de transporte, armazenamento, intermediação e comercialização”, afirma ele em seu relatório.

O projeto foi proposto por uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados sobre tráfico ilegal de plantas e animais silvestres brasileiros. No Senado, o texto teve parecer favorável do senador Otto Alencar (PSD-BA) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em 11 de novembro, e foi aprovado pela CMA nesta terça-feira , antes de seguir para votação em Plenário.