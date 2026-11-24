O Senado vai avaliar um projeto de lei que prevê o uso do braile em uma série de situações rotineiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual, como nos terminais de transporte coletivo, nas ruas, nos edifícios em geral e em medicamentos (na caixa e na bula).

Do deputado Guilherme Uchoa (PSB-PE), o projeto que trata do assunto ( PL 272/2023 ) foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda envio às comissões do Senado para análise.

Conforme prevê a matéria, o braile também deverá ser usado, obrigatoriamente, nas certidões de registro civil, como de nascimento, e nos documentos de registro de imóveis. Será usado ainda em sentenças de separação judicial, convenções pré-nupciais e documentos de regime de partilha de bens. Os cartórios não poderão cobrar taxas adicionais pelo serviço e terão 180 dias para se adaptar às medidas.

Ainda conforme o projeto, a linguagem braile deverá ser usada nos seguintes casos: manuais de instrução de equipamentos caseiros; elevadores; embalagens de produtos tóxicos; cardápios, capas e prefácios de livros e periódicos; e em escolas.

Com Agência Câmara de Notícias