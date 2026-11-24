A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Fiscalização de Rompimentos de Barragens aprovou, nesta terça-feira (24), o relatório final que consolida quase quatro anos de acompanhamento dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. O texto de 130 páginas do coordenador, deputado Rogério Correia (PT-MG), traz uma série de recomendações divididas em oito eixos temáticos, entre eles prevenção de desastres, participação social na governança das ações de reparação e plena recuperação das bacias dos Rios Doce e Paraopeba.

“Aquilo a que todos nós nos comprometemos com os atingidos, nós cumprimos: não deixar, do ponto de vista legislativo, de fiscalização e de apresentação de propostas, nenhum minuto sem acompanhar as aflições que teve esse povo tão sofrido, homenageando também aqueles que lutaram e solidarizando com as famílias daqueles que vieram a falecer”, disse.

O rompimento da Barragem do Fundão, das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, deixou 20 mortos em Mariana, em novembro de 2015, enquanto o rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, da Vale, matou outras 272 pessoas, em janeiro de 2019, em Brumadinho. No eixo de responsabilização do relatório, Rogério Correia cobra ações criminais efetivas.

“Em Mariana, já vai fazer 12 anos sem que ninguém tenha sido punido: não terminou ainda o processo de análise penal das empresas nem das pessoas envolvidas. A mesma coisa em Brumadinho. Nos dois casos, as empresas sabiam o que estava para acontecer e optaram por deixar que as coisas continuassem e acontecessem”, explicou.

O deputado comemorou recente decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o pagamento de auxílio emergencial para as populações atingidas em Brumadinho. Mas, reconheceu que ainda há pendências urgentes na reparação do Rio Paraopeba. Segundo ele, o Parlamento segue atento também à repactuação dos acordos de reparação de Mariana, que envolve R$ 170 bilhões, sendo R$ 100 bilhões em novos repasses por parte do poder público.

“Estamos sabendo, desde semana passada, que só 2 km do rio Paraopeba foram recuperados. O resto continua assoreado, cheio de lama. Então, vamos ter muito trabalho ainda para olhar o que está sendo feito no acordo de Brumadinho. E na repactuação de Mariana, que o governo do presidente Lula assumiu, os ministérios têm que dar conta do recado.”

No eixo da agenda legislativa, Rogério Correia destacou a lei 14.755/23 , que criou a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, incluindo assessoria técnica independente para as vítimas de desastres. O deputado cobrou do Senado a conclusão da votação do projeto de lei (PL 2787/19) que tipifica o crime de “ecocídio” e as propostas que aperfeiçoam a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Os textos já foram aprovados pela Câmara.

Apoio

Relatora de temas ligados a povos e comunidades tradicionais, a deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) afirmou que a comissão externa foi solidária não apenas na tragédia, mas manteve o apoio aos atingidos mesmo após o caso sair da mídia.

“A vida de cada pessoa importa e a gente tem que agir antes que aconteça. Quando se mata o rio, mata o futuro, mata o hoje, mata o amanhã.”

O texto de Rogério Correia consolida os relatórios temáticos assinados pelos deputados Célia Xakriabá, Helder Salomão (PT-ES), Pedro Aihara (PP-MG), Zé Silva (União-MG) e Padre João (PT-MG).

Sobre a comissão

A atual composição da comissão externa está em atividade desde 2023, realizou 62 audiências públicas e ouviu cerca de 200 convidados. Reeleito para novo mandato a partir de 2027, Rogério Correia pretende apresentar requerimento para manter os trabalhos de acompanhamento dos desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho.

Os deputados da comissão agendaram para esta quarta-feira (25) reunião com os ministros do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti para tratar do auxílio emergencial em Brumadinho e apresentar o relatório final.