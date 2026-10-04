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Senado Federal

Rondônia elege Fernando Máximo e Bruno Scheid para o Senado

Rondônia elegeu neste domingo (4) Fernando Máximo e Bruno Scheid, ambos do PL, como senadores. Eles terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035...

04/10/2026 20h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Máximo (à esquerda) e Scheid (à direita), eleitos por Rondônia - Foto: Foto: Arquivo Pessoal
Máximo (à esquerda) e Scheid (à direita), eleitos por Rondônia - Foto: Foto: Arquivo Pessoal

selo_eleicoes_claro.jpg

Rondônia elegeu neste domingo (4) Fernando Máximo e Bruno Scheid, ambos do PL, como senadores. Eles terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035.

Com 98% das seções eleitorais totalizadas, Máximo tinha 31,9%, e Scheid, 26,5% dos votos válidos.

Máximo

Fernando Máximo nasceu em 4 de outubro de 1979, em Ceres (GO). Ele é médico, formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Nomeado secretário da Saúde de Rondônia em 2019, em 2022 foi eleito deputado federal por Rondônia. Entre os projetos de lei que apresentou durante seu mandato, está o PL 5.266/2026, que altera o Estatuto da Pessoa Idosa para ampliar de até 2 para até 6 salários-mínimos a faixa de renda mensal beneficiária de gratuidade e descontos nas passagens de transporte coletivo interestadual. Sua primeira suplente é Sandra Moraes (Podemos) e o segundo suplente é Caicó (PL).

Scheid

Nascido em 13 de abril de 1983, em Paragominas (PA), Bruno Scheid concorreu pela primeira vez a um mandato eletivo. Ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também se apresentou durante a campanha como Bruno Bolsonaro Scheid. Seu primeiro suplente é Guilherme Teodoro (PL), e seu segundo suplente, Dilceu Fernandes (PL).

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