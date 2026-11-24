A ampliação da oferta de ensino nos territórios quilombolas, a formação específica de professores e a garantia de recursos para infraestrutura escolar e assistência estudantil foram defendidas nesta terça-feira (24), durante audiência pública na Comissão de Educação e Cultura (CE) do Senado. Os participantes também reivindicaram uma educação que valorize a identidade, a cultura e os saberes tradicionais das comunidades quilombolas.

Realizado a pedido da senadora Teresa Leitão (PT-PE), autora do REQ 43/2026 – CE , o debate reuniu representantes do movimento quilombola, de instituições de ensino e de órgãos responsáveis pela formulação e implementação de políticas educacionais.

Para Teresa Leitão, a educação escolar quilombola é um instrumento de reparação histórica, justiça social e promoção da igualdade racial.

— Nosso desafio é transformar avanços normativos em mais direitos efetivos, assegurando que nenhuma criança, jovem ou adulto quilombola tenha seu futuro limitado pela ausência de políticas públicas — disse Teresa Leitão.

Marcos legais

Teresa Leitão e o representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Manoel Calazans, lembraram conquistas na legislação voltada à promoção da igualdade racial na educação. A Lei 10.639, de 2003 , tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio. A obrigatoriedade foi ampliada pela Lei 11.645, de 2008 , que incluiu a história e a cultura indígenas nos currículos escolares.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, instituídas em 2012 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), ganharam reforço com a aprovação de novos marcos legais. A Lei Complementar 220, de 2025 , que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE), prevê a criação de comissões, fóruns e conferências nacionais voltados à modalidade. O novo Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei 15.388, de 2026 , estabelece objetivos e metas específicos para a educação escolar quilombola.

Propostas legislativas

Uma das propostas discutidas na audiência foi o PL 4.978/2026 , do senador Camilo Santana (PT-CE), que busca assegurar em lei a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (Pneerq), instituída em 2024 por portaria do Ministério da Educação (MEC). Aprovado pela CE em 18 de novembro, o projeto seguiu para análise da Comissão de Direitos Humanos (CDH).

A professora Sueli do Carmo Oliveira, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), disse que o projeto deve estabelecer expressamente a responsabilidade das instituições federais de ensino pela implementação da política. A Lei 11.892, de 2008 , que criou os institutos federais, prevê a oferta de educação básica, profissional e superior e tem entre suas finalidades o fortalecimento das atividades produtivas, sociais e culturais locais.

De Teresa Leitão, o PL 4.414/2024 prevê a realização preferencial de concursos públicos específicos para professores da educação indígena, do campo e quilombola, com prioridade para a formação e o ingresso de profissionais das próprias comunidades. Aprovado pelo Senado, o projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados.

Também tramita na Câmara o PL 2.124/2025 , da deputada Professora Goreth (PDT-AP), que institui o Marco Legal da Educação Escolar Quilombola.

Para Teresa Leitão, as três propostas buscam conferir maior segurança jurídica, definir responsabilidades dos entes federados e assegurar a continuidade das políticas educacionais destinadas às comunidades quilombolas.

Saberes quilombolas

Helloisy Cristina Chaves, estudante da Escola Nacional de Formação de Meninas Quilombolas, apresentou reivindicações resultantes de uma mobilização que envolveu cerca de 5 mil estudantes, professores, lideranças comunitárias e mestres dos saberes tradicionais de diferentes regiões do país. A escola é uma iniciativa da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

Entre as demandas estão a produção de materiais didáticos por autores quilombolas, a oferta de alimentação escolar que respeite os modos de produção locais e a garantia de consulta prévia às comunidades antes do fechamento de escolas. A estudante também defendeu a participação dos quilombolas na elaboração e no acompanhamento das políticas educacionais.

— Nós não queremos apenas uma escola dentro do território. Queremos uma escola que seja construída a partir do quilombo. Que respeite nossas histórias, nossas identidades, nossos saberes e nossos modos de viver. Queremos aprender sobre o mundo sem precisar esquecer de onde nós viemos.

O professor Tiago Rodrigues Santos, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), lembrou que a formação específica de professores é uma reivindicação do movimento quilombola desde 1995. Segundo ele, 25 cursos de licenciatura oferecidos por meio do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor Equidade) atendem mais de mil estudantes no país. O professor defendeu a criação de cursos regulares e permanentes nas universidades, sem depender exclusivamente de editais.

— A educação escolar quilombola no ensino superior tem um potencial de modificar a formação de professores no país, não apenas incorporando saberes antes invisibilizados, mas de promover uma formação genuinamente brasileira, com as caras, as cores, o cheiro do povo quilombola.

O representante do Consed, Manoel Calazans, defendeu o reconhecimento do notório saber dos mestres tradicionais e uma maior aproximação entre os cursos de licenciatura e as escolas de educação básica, com a participação das comunidades nas decisões sobre a organização do ensino.

— A gente está falando de mestres, de pessoas que desenvolvem ao longo da vida determinados saberes, conhecimentos que vêm de longe, que vêm da tradição oral.

A valorização dos conhecimentos tradicionais deve se refletir também nos currículos, nas práticas pedagógicas e na formação dos profissionais da educação, na avaliação do dirigente municipal de Educação de Aratuípe (BA), Anderson Passos.

— Não podemos tratar a educação escolar quilombola como uma adaptação da escola convencional para atender os estudantes quilombolas.

Racismo institucional

Levantamento apresentado pela professora Sueli do Carmo Oliveira, com base nos dados do Censo Escolar de 2025, aponta que 98% das escolas federais possuem bibliotecas ou salas de leitura, ante 26% das escolas localizadas em territórios quilombolas. A diferença também se verifica no acesso à internet para os estudantes: 98% e 28%, respectivamente.

Segundo ela, das 2.736 escolas localizadas nesses territórios, apenas 161 oferecem ensino médio e 22 ofertam ensino médio integrado à educação profissional.

Integrante do coletivo de implantação do Campus Quilombo do IFNMG, em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, Sueli apresentou a experiência da instituição como resultado da mobilização das comunidades tradicionais. Segundo a professora, apesar da expansão e da interiorização dos institutos federais, essa é a única unidade da rede federal que assumiu a oferta da educação escolar quilombola articulada à formação profissional e tecnológica.

— Essa ausência não pode ser compreendida sem considerar o racismo institucional. Não se trata apenas de uma lacuna administrativa ou de planejamento.

Sueli Oliveira defendeu ainda investimentos em assistência estudantil, com recursos para moradia, alimentação e transporte. Calazans, por sua vez, citou os programas Pé-de-Meia, do governo federal, e Bolsa Presença, do governo da Bahia, como exemplos de iniciativas de enfrentamento ao abandono escolar.

Invisibilidade estatística

A presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), Givânia Maria da Silva, defendeu mudanças na metodologia de coleta de dados do Censo Escolar para garantir a identificação dos estudantes quilombolas que frequentam escolas fora de seus territórios.

Segundo Givânia, menos de 3% dos quilombos têm escolas que oferecem ensino médio, o que obriga muitos estudantes a se deslocarem para outras localidades. Nessas situações, os registros escolares identificam a cor ou raça dos alunos, mas nem sempre o pertencimento à comunidade quilombola, dificultando o dimensionamento das demandas educacionais dessa população.

Givânia Maria também cobrou maior comprometimento dos gestores municipais com o enfrentamento das desigualdades raciais no ensino.

— Nós não acreditamos em educação de qualidade sem equidade e educação de qualidade sem ser antirracista. Para mim, ou ela é antirracista ou ela não tem qualidade.

Avanços e investimentos

O coordenador-geral de Educação Escolar Quilombola do Ministério da Educação (MEC), Eduardo Fernandes de Araújo, apresentou um balanço das ações desenvolvidas desde 2023. Segundo ele, houve um aumento de mais de 10 mil matrículas na modalidade de educação escolar quilombola, e outras 120 escolas passaram a se autodeclarar quilombolas.

Por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), foram investidos R$ 109 milhões, beneficiando 2.313 escolas quilombolas em 630 municípios. Outros R$ 39 milhões foram destinados a iniciativas de formação de professores, implantação de centros de formação, atividades de extensão e realização de encontros e eventos, com a oferta de mais de 23 mil vagas.

O coordenador informou ainda que o MEC conta atualmente com 39 instituições federais de ensino parceiras em ações voltadas à educação escolar quilombola, ante nenhuma em 2023.

Araújo também apontou avanços na infraestrutura escolar, na redução da distorção idade-série e na identificação racial dos estudantes no Censo Escolar, além do aumento dos recursos destinados à modalidade por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Financiamento e cooperação

O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da Bahia (Undime-BA) e dirigente municipal de Educação de Aratuípe (BA), Anderson Passos, defendeu o fortalecimento da cooperação entre União, estados e municípios na implementação das políticas de educação escolar quilombola. Para ele, a distribuição dos recursos deve considerar as especificidades territoriais e as desigualdades nas condições de oferta do ensino.

— É impossível transferir responsabilidades para os municípios sem assegurar as condições materiais, técnicas e financeiras para executá-las.

Passos também defendeu a participação das comunidades quilombolas nos processos de seleção dos profissionais da educação e na formulação das políticas públicas.

— As comunidades não podem aparecer apenas como um público beneficiário de uma política pública.

O protagonismo das comunidades e a continuidade de suas lutas também estiveram presentes na fala de Helloisy Cristina Chaves, que abriu sua participação na audiência com uma frase do pensador quilombola Nego Bispo (1949-2023), do Quilombo Saco-Curtume, do Piauí:

— Nós somos o começo, o meio e o começo.

Integrantes da Escola Nacional de Formação de Meninas Quilombolas acompanham a audiência na Comissão de Educação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Teresa Leitão, presidente da Comissão de Educação, coordenou a audiência pública sobre as escolas quilombolas: "desafio de transformar avanços normativos em mais direitos efetivos" - Foto: Carlos Moura/Agência Senado