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Tenente Portela decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Elcides José Salamoni

Ex-prefeito e ex-vereador morreu aos 92 anos, em Cuiabá (MT); Salamoni teve atuação na política, na educação e na comunicação do município

25/10/2026 16h25
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

A Prefeitura de Tenente Portela decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Elcides José Salamoni, aos 92 anos, ocorrido neste domingo, 25 de outubro de 2026, em Cuiabá, Mato Grosso.

Ex-prefeito e ex-vereador de Tenente Portela, Salamoni teve uma trajetória marcada pela atuação na vida pública, na educação, na comunicação e no desenvolvimento regional.

Professor e comunicador, exerceu mandato de vereador entre 1960 e 1963. Posteriormente, assumiu a Prefeitura de Tenente Portela, onde administrou o município de 1964 a 1971. Também atuou como diretor da Rádio Municipal, contribuindo para a história da comunicação portelense.

Na década de 1970, participou do movimento de colonização do Mato Grosso por meio da Cooperativa de Colonização 31 de Março (Coopercol). A iniciativa levou centenas de famílias gaúchas ao Centro-Oeste brasileiro e contribuiu para a formação e o desenvolvimento de municípios como Canarana e Água Boa.

Radicado no Mato Grosso, deu continuidade à carreira política. Em 1982, foi eleito vice-prefeito de Água Boa e, em 1988, assumiu a prefeitura daquele município.

Em nota, a Administração Municipal destacou os serviços prestados por Salamoni à comunidade portelense e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com ele.

O decreto de luto oficial reconhece a trajetória do ex-prefeito e sua contribuição para a história de Tenente Portela.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

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