Senado tem o maior percentual já registrado de candidatos negros eleitos

Dos 54 candidatos e candidatas eleitos para o Senado em 2026, 16 se declararam negros (pretos ou pardos). O número equivale a 29,6% do total de eleitos para a Casa — e, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é o maior percentual desde 2014, quando o preenchimento dessas informações passou a ser exigido pela Justiça Eleitoral para o registro das candidaturas.

Nas três eleições gerais anteriores, os senadores pretos e pardos eleitos representaram 18,5% (2014); 26% (2018); e 22% (2022).

Como a renovação do Senado se alterna entre um terço em uma eleição (27 vagas) e dois terços na seguinte (54 vagas), a última eleição com renovação de 54 vagas aconteceu em 2018, quando 14 pessoas negras eleitas, duas a menos que a de 2026.

Apesar do crescimento no percentual, os números indicam que a representatividade poderia ser maior, já que o percentual de candidatos pretos e pardos eleitos (29,6%) é menor que o de pretos e pardos que se candidataram (36,3% do total de 319 candidatos ao Senado).

A diferença fica ainda mais evidente na comparação com o percentual de pretos e pardos na população, que é de 56% (de acordo com o censo de 2022, feito pelo IBGE).

Outros cargos

Quando considerados todos os cargos disputados em 2026 — presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital —, o percentual de pessoas negras é o mesmo do Senado. A diferença é que houve uma queda em relação ao último pleito: em 2022, os candidatos negros eleitos, considerando todos os cargos disputados, representavam 32,1% do total.

Na Câmara dos Deputados, neste ano, houve 135 candidatos pretos e pardos eleitos, o que equivale a 26,3% das vagas. O número é o mesmo registrado em 2022, quando se registrou um crescimento com relação aos pleitos anteriores: em 2014, os negros representavam 19,9% do total de eleitos; em 2018, representavam 24%.

O percentual de deputados estaduais e distritais negros eleitos neste ano registrou queda em relação a 2022. Nas assembleias legislativas foram registrados 323 candidatos negros eleitos em 2026, o equivalente a 31,2% das 1.035 vagas, contra 35% em 2022. Já na Câmara Legislativa do Distrito Federal foram registrados nove candidatos negros eleitos para as 24 vagas, o equivalente a 37,5%, percentual inferior aos 45,8% de 2022.

Para o cargo de governador também houve queda no número de candidatos negros eleitos. Dos 27 candidatos eleitos, nenhum se declarou preto e seis (22,2%) se declararam pardos (ou seja, negros). Em 2022, foram registrados nove governadores pardos eleitos (33,3%).

Autodeclaração

O levantamento sobre a representatividade racial foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral para marcar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Os resultados complementam um estudo do TSE publicado em 2025: Análise da Distribuição de Candidaturas, Vagas de Eleitos e Recursos de Financiamento por Perfil Racial .

De acordo com esse estudo, a autodeclaração de cor e raça dos candidatos, hoje consolidada como requisito nos registros eleitorais, passou a ocupar papel central na análise do sistema político brasileiro. “O acompanhamento dos dados de 2014 a 2024 revela não apenas tendências estatísticas, mas também as complexas dinâmicas raciais que atravessam o processo eleitoral”, diz o documento.

A declaração começou em 2014, mas inicialmente os dados eram usados apenas em análises públicas e não tinham reflexos sobre a distribuição de recursos ou tempo de propaganda. A relevância maior da declaração se deu a partir das eleições municipais de 2020, já sob a determinação judicial de que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (mais conhecido como Fundo Eleitoral) e o tempo de propaganda fossem distribuídos considerando esse critério.

Nas eleições gerais de 2022, a regra de distribuição proporcional foi aplicada em escala nacional. Depois, em 2024, foi promulgada a Emenda Constitucional 133 , que obriga os partidos políticos a destinar 30% dos recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário às candidaturas de pessoas pretas e pardas.

As novas regras ampliaram as candidaturas negras, mas isso também aumentou o debate sobre a prática conhecida como “afroconveniência eleitoral” (quando a autodeclaração é usada como estratégia de campanha para se ter acesso a políticas de ações afirmativas).

— Muitos que nunca se identificaram como negros passam, a partir desse momento, a assumir uma "negritude" para ter direito a um financiamento maior para a sua campanha e também mais espaço na televisão. Você está tirando um percentual daqueles que realmente sofreram preconceito neste país — alertou o senador Paulo Paim (PT-RS) em agosto, em entrevista à Rádio Senado .