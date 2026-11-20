Dando continuidade à série de entrevistas com os profissionais do Hospital Santo Antônio (HSA), o Folha Popular conversa com Rosane Beatriz Kinalski, gerente de Hotelaria da instituição. Com formação em Administração de Empresas e duas pós-graduações na área de Administração Estratégica, ambas pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), Rosane acumula 18 anos de experiência no serviço de hotelaria do Hospital da Unimed, em Ijuí. Há três anos, atua no HSA, onde coordena equipes responsáveis pela higienização, lavanderia, manutenção e gestão de resíduos.

Na entrevista, ela explica como funciona a hotelaria hospitalar, a importância dos protocolos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os cuidados com a segurança dos pacientes e o trabalho de profissionais que, muitas vezes, não aparecem diretamente na assistência, mas são indispensáveis para que os serviços hospitalares aconteçam com qualidade.

Folha Popular - Para começar, conte um pouco sobre sua formação profissional e sua trajetória até assumir a responsabilidade pelo Serviço de Hotelaria do Hospital Santo Antônio.

Rosane - Minha formação é em Administração de Empresas, pela Unijuí. Depois da graduação, fiz duas pós-graduações em Administração Estratégica, uma com ênfase na qualidade e outra voltada às instituições de saúde, também na Unijuí.

Inicialmente, trabalhei na universidade, na área de ensino. Depois, fui atuar no Hospital da Unimed, em Ijuí, onde permaneci durante 18 anos no serviço de hotelaria. Foi nesse período que adquiri grande parte da minha experiência e conhecimento nessa área. Há três anos vim para Tenente Portela e passei a atuar no Hospital Santo Antônio.

Procuro trazer para cá toda essa experiência acumulada, mas também entendo que precisamos continuar buscando capacitação, inovação e atualização. O serviço de hotelaria está diretamente relacionado às legislações da área da saúde, por isso precisamos acompanhar constantemente as mudanças e exigências.

FP - Muitas pessoas associam a hotelaria apenas à hospedagem, mas dentro de um hospital ela envolve diferentes atividades. Como funciona esse serviço no HSA, quais setores estão sob sua responsabilidade e como é formada a equipe de trabalho?

Rosane - A hotelaria hospitalar tem como objetivo proporcionar conforto e bem-estar aos pacientes. Aquilo que as pessoas conseguem observar e avaliar mais diretamente é a limpeza e a organização dos ambientes.

Minha equipe é formada por diferentes grupos de profissionais. Temos 44 higienistas, distribuídas nos diferentes turnos, cobrindo as 24 horas do dia. Além disso, contamos com 12 profissionais na lavanderia e aproximadamente oito pessoas na equipe de manutenção. Também temos profissionais envolvidos na gestão de resíduos e nas atividades relacionadas à estação de tratamento.

Para isso, contamos com os serviços de higienização, que mantêm os espaços limpos e adequados; a lavanderia, responsável por fornecer enxovais limpos e confortáveis; e a manutenção, que garante que a estrutura e os equipamentos estejam funcionando adequadamente. Todos esses serviços contribuem para oferecer uma melhor experiência durante a permanência do paciente no hospital.

FP - Qual é a importância da hotelaria para o funcionamento diário de um hospital e como ela contribui para a qualidade da assistência prestada aos pacientes?

Rosane - A importância da hotelaria está justamente em garantir a segurança do paciente, além de proporcionar conforto e bem-estar. Quando uma pessoa vem ao hospital para uma internação, precisa ter a segurança de que a cama está limpa, o quarto está higienizado e a sala cirúrgica está devidamente desinfetada.

Precisamos garantir que os ambientes estejam em condições adequadas para receber os pacientes e permitir que os procedimentos sejam realizados com segurança. Esse cuidado faz parte da qualidade da assistência que o hospital oferece.

FP - A limpeza e a desinfecção dos ambientes hospitalares são fundamentais para prevenir infecções. Quais protocolos e cuidados são adotados pela equipe para garantir a segurança dos pacientes, acompanhantes e profissionais?

Rosane - Todos os nossos protocolos seguem as orientações e os manuais da Anvisa. Para realizar a limpeza de um quarto, por exemplo, precisamos seguir um método específico. Costumo dizer que existe um tripé fundamental: pessoas, método e produtos.

As pessoas precisam estar qualificadas e capacitadas por meio de treinamentos. O método deve seguir as orientações estabelecidas pela Anvisa e os produtos utilizados também precisam ser registrados e adequados para a finalidade. Não podemos utilizar qualquer produto de limpeza em um ambiente hospitalar.

Por isso, precisamos revisar constantemente os procedimentos e manter a capacitação dos profissionais, garantindo que todo o trabalho seja realizado conforme as exigências sanitárias.

FP - Como é organizada a rotina de higienização dos quartos, enfermarias, corredores e demais espaços do hospital? Existem procedimentos específicos conforme o tipo de ambiente?

Rosane - Sim. O hospital é dividido em áreas críticas, semicríticas e não críticas, e cada uma possui procedimentos específicos de higienização. A frequência e o método de limpeza são definidos conforme o tipo de ambiente e os riscos envolvidos.

Além das limpezas programadas, que podem ser semanais, quinzenais ou mensais, temos a limpeza de rotina, realizada diariamente. No HSA, a higienização de rotina ocorre pela manhã e à tarde. Já nas áreas críticas, o trabalho é realizado três vezes ao dia: manhã, tarde e noite.

Existe uma rotina organizada e um método que precisa ser seguido para manter o padrão de qualidade e segurança dos ambientes.

FP - O serviço de hotelaria também está relacionado ao conforto, à organização e ao acolhimento dos pacientes. Como a equipe trabalha para tornar o ambiente hospitalar mais humanizado e agradável, especialmente para quem permanece internado por vários dias?

Rosane - As higienistas têm contato mais direto com os pacientes quando entram nos quartos. Por isso, sempre orientamos nossas profissionais a observarem também as necessidades que possam surgir durante esse contato.

Se perceberem que alguma estrutura não está adequada, devem comunicar a coordenação para que possamos buscar uma solução. Da mesma forma, quando um paciente solicita alguma coisa, elas precisam encaminhar a demanda ao setor responsável.

Além dos aspectos técnicos, a cordialidade e a gentileza fazem parte desse trabalho. Um sorriso, um bom-dia e uma atitude atenciosa também contribuem para o bem-estar e o acolhimento das pessoas que procuram o hospital.

FP - Como é feita a organização e a distribuição dos enxovais hospitalares, como roupas de cama, toalhas e uniformes? Quais cuidados são necessários para garantir a qualidade e a segurança desses materiais?

Rosane - A lavanderia também trabalha com protocolos e procedimentos específicos, seguindo as orientações da Anvisa. Utilizamos produtos próprios para a lavagem de roupas hospitalares, que passam por processos de desinfecção antes de serem distribuídas novamente às unidades.

Temos o cuidado de garantir que as roupas cheguem aos pacientes limpas, íntegras e com um toque agradável, proporcionando conforto durante a internação.

A distribuição é organizada por meio de horários fixos nas rouparias dos setores. Entretanto, também atendemos demandas extraordinárias. Se determinado setor tiver um aumento no número de atendimentos e precisar de mais roupas, basta entrar em contato com a lavanderia para que a equipe providencie a reposição imediatamente.

FP - A hotelaria hospitalar depende de uma atuação integrada com enfermagem, equipes médicas, manutenção e outros setores. Como ocorre essa interação no dia a dia do HSA?

Rosane - Temos uma relação direta com os demais setores. Os profissionais nos procuram quando precisam de algum atendimento, especialmente em relação à manutenção dos ambientes. Também utilizamos um sistema de ordens de serviço, por meio do qual as solicitações são registradas e encaminhadas às equipes responsáveis.

Na higienização, temos profissionais alocadas nos diferentes setores do hospital, que mantêm contato direto com as equipes que trabalham nesses locais. Quando surge alguma necessidade fora da rotina, a coordenação ou a gerência é acionada para encaminhar as soluções necessárias.

FP - Quais são os principais desafios enfrentados na gestão do Serviço de Hotelaria, considerando o fluxo de pacientes, a estrutura do hospital e a necessidade de manter padrões rigorosos de qualidade?

Rosane - Um dos principais desafios atualmente é a mão de obra. Precisamos de pessoas que compreendam a responsabilidade desse trabalho e estejam preparadas para atuar em um ambiente hospitalar.

Higienizar um hospital, cuidar das roupas e realizar a manutenção da estrutura não é a mesma coisa que executar essas atividades em outros segmentos. Aqui estamos cuidando de vidas. Os profissionais precisam estar capacitados, comprometidos e entender que aquele quarto ou aquela cama poderia estar sendo utilizada por um familiar deles.

Outro desafio é conseguir implementar toda a metodologia exigida pela legislação e manter os resultados esperados. As exigências são bastante rigorosas e, em algumas situações, isso torna a implantação de determinados procedimentos mais complexa. Por isso, a capacitação e a atualização das equipes são fundamentais.

FP - Para finalizar, que mensagem a senhora gostaria de deixar à comunidade sobre a importância do trabalho realizado pela equipe de hotelaria, muitas vezes pouco percebido pelos pacientes, mas essencial para o funcionamento do hospital?

Rosane - A hotelaria hospitalar realiza um trabalho muitas vezes invisível, porque normalmente as pessoas percebem mais diretamente a atuação dos médicos e das equipes assistenciais, mas nem sempre enxergam tudo o que acontece nos bastidores para que o atendimento seja possível.

Não conseguimos realizar uma cirurgia se a sala não estiver limpa, assim como não podemos internar um paciente se o quarto e a cama não estiverem devidamente higienizados. Esse trabalho é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de todos que procuram o Hospital Santo Antônio.

Nossa equipe procura oferecer o melhor serviço todos os dias, com dedicação, comprometimento e capacitação. Buscamos promover treinamentos frequentes para que os profissionais estejam preparados para realizar suas atividades com qualidade.

Sempre reforço com a equipe que precisamos limpar o quarto, cuidar das roupas e da estrutura do hospital como se tudo fosse para nós mesmos ou para alguém da nossa família. É com esse carinho e esse cuidado que procuramos desenvolver nosso trabalho diariamente.