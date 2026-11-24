A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) defendeu, nesta terça-feira (24), a adoção de políticas públicas permanentes voltadas à reparação histórica da população negra e ao combate às desigualdades sociais. Em pronunciamento no Plenário, a parlamentar lembrou que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, em 1888.

Em referência ao feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado na última sexta-feira (20), Zenaide destacou que o mês de novembro convoca a sociedade para um exercício de cidadania e responsabilidade coletiva sobre o passado, o presente e o futuro do país.

— Temos que colocar no Orçamento público a população negra deste país. Precisa ser uma política permanente de Estado brasileiro a reparação histórica dessa chaga da escravidão, que condenou tantos brasileiros à miséria, à fome e à falta de morada digna — afirmou.

Entre os avanços legislativos, a senadora destacou a Lei de Cotas , de 2012, que ela afirmou considerar uma questão de justiça social e reparação histórica, e a chamada PEC das Empregadas Domésticas, a Emenda Constitucional 72, de 2013 . Zenaide observou, no entanto, que, mesmo após a aprovação desta última, ainda são realizadas operações de combate ao trabalho análogo à escravidão.

A parlamentar também ressaltou a importância da representatividade da população negra nas artes e nos veículos de comunicação como forma de democratizar esses espaços. Ela lembrou personalidades negras que marcaram a história do país, como os ex-senadores Abdias Nascimento (1914–2011) e Benedita da Silva.

Zenaide chamou a atenção para a violência contra as mulheres negras, que representam a maioria das vítimas de feminicídio no país. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentados pela senadora, dos 5.729 registros oficiais desse crime entre 2021 e 2024, 62,6% das vítimas eram negras.

Ao abordar a situação de crianças e adolescentes negros, a parlamentar defendeu investimentos em educação pública de qualidade e na ampliação da oferta de ensino em tempo integral. Para ela, a falta de acesso à escola durante o período de trabalho dos pais pode deixar as crianças vulneráveis ao aliciamento pelo crime.

— Quem quis reduzir a violência investiu em educação pública de qualidade, em tempo integral. Por isso, defendo políticas públicas e avanços legislativos como o Programa Bolsa Família, a Lei Maria da Penha , o Prouni, os institutos federais de educação tecnológica, o Sistema Único de Saúde (SUS) — disse.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly