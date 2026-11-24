O senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu nesta terça-feira (24) a adoção de um ajuste orçamentário de médio e longo prazos para ampliar a capacidade de investimento do governo federal. Em pronunciamento no Plenário, ele afirmou que grande parte dos recursos da União já está comprometida com despesas obrigatórias, transferências constitucionais e pagamento de juros da dívida, o que reduz a margem disponível para novos investimentos.

O parlamentar defendeu que o Executivo e o Congresso Nacional trabalhem em conjunto para reorganizar o Orçamento e evitar o agravamento das dificuldades fiscais. Como exemplos, mencionou os ajustes econômicos feitos pela Grécia e por Portugal. Também disse que a próxima composição do Congresso terá responsabilidade na condução das contas públicas e na recuperação da capacidade de investimento do país.

— Eu creio que o presidente [da República], com o apoio de qualquer que seja a natureza do Congresso, terá que entender essa situação em que nós vamos mergulhar. Há a necessidade de um ajuste orçamentário no médio e no longo prazo, arrumar esse Orçamento, dar essa visibilidade. Nós não podemos afundar em crises, deixar as coisas saírem do controle, sob nenhuma hipótese. Não temos condição — afirmou o senador.

Para Confúcio Moura, a aprovação do projeto de lei complementar do ajuste fiscal ( PLP 299/2026 ) na Câmara e no Senado é um bom exemplo de responsabilidade orçamentária:

— Um bom caminho inicial para estes novos tempos de uma realidade dura que vamos atravessar de agora para a frente — afirmou.

O projeto foi sancionado e publicado como Lei Complementar 239, em edição extra doDiário Oficial da União(DOU) desta terça-feira.