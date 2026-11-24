A coordenadora da Bancada Negra, deputada Benedita da Silva (PT-RJ), comemorou a aprovação, nesta terça-feira (24), das três propostas consideradas prioritárias pelo colegiado. A deputada convocou nova sessão para esta quarta-feira (25) para votar os demais projetos da pauta em defesa da população negra.

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De acordo com a deputada, a inclusão dos projetos na pauta faz parte de um compromisso assumido no Colégio de Líderes em razão do mês da Consciência Negra. "Não existe nenhum projeto aqui que não tenha passado pela Mesa Diretora e pelos líderes da Casa", enfatizou.

A deputada fez a declaração após divergências na votação da proposta que concede pensão especial de um salário mínimo a parentes das 11 vítimas da chamada chacina de Acari, ocorrida em 1990 no município de Magé (RJ).

Das 13 propostas em pauta, apenas três foram votadas e aprovadas. Benedita da Silva encerrou as votações do dia logo após seu discurso.

"O legado de Zumbi dos Palmares é símbolo da luta pela liberdade e da coragem de um povo que jamais aceitou viver de joelhos diante da escravidão e da opressão", afirmou, ao recordar o líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 20 de novembro de 1695. A data da morte de Zumbi se tornou o Dia da Consciência Negra.

Propostas

Entre as propostas em pauta está o Projeto de Lei (PL) 4887/23 , da deputada Carol Dartora (PT-PR), que cria um protocolo a ser seguido nas escolas em caso de racismo, discriminação ou injúria racial.

O PL 3944/23, da deputada Erika Hilton (PSol-SP), trata dos impactos da crise climática na saúde da população negra, especialmente de mulheres e pessoas que vivem em áreas mais afetadas.

Já o PL 294/15 , do deputado Valmir Assunção (PT-BA), inclui o ministro de confissão religiosa de matriz africana como segurado individual do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).