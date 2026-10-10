7º BPM homenageia major Andrighetto com entrega de moeda institucional

O comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), tenente-coronel PM Rodrigo, acompanhado da capitã PM Eliane, realizou na tarde de sexta-feira, 9 de outubro, a entrega da moeda institucional do batalhão ao major PM Andrighetto. A homenagem marcou a passagem do aniversário do oficial, celebrado em 7 de outubro.

A iniciativa representa um gesto de reconhecimento, respeito e valorização dos vínculos de camaradagem entre os integrantes da Brigada Militar. A ação também destaca a importância do companheirismo e da união construídos ao longo da trajetória profissional dos policiais militares.

A moeda do 7º BPM simboliza os valores, a tradição e o espírito de união que fazem parte da história da instituição, representando mais do que uma lembrança: um reconhecimento aos laços que fortalecem a corporação.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.