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7º BPM homenageia major Andrighetto com entrega de moeda institucional

Reconhecimento foi realizado pelo comandante do batalhão e pela capitã Eliane em valorização à trajetória profissional e aos laços de camaradagem na Brigada Militar

10/10/2026 13h18
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Comunicação Social do 7º BPM.
Foto: Divulgação/Comunicação Social do 7º BPM.

O comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), tenente-coronel PM Rodrigo, acompanhado da capitã PM Eliane, realizou na tarde de sexta-feira, 9 de outubro, a entrega da moeda institucional do batalhão ao major PM Andrighetto. A homenagem marcou a passagem do aniversário do oficial, celebrado em 7 de outubro.

A iniciativa representa um gesto de reconhecimento, respeito e valorização dos vínculos de camaradagem entre os integrantes da Brigada Militar. A ação também destaca a importância do companheirismo e da união construídos ao longo da trajetória profissional dos policiais militares.

A moeda do 7º BPM simboliza os valores, a tradição e o espírito de união que fazem parte da história da instituição, representando mais do que uma lembrança: um reconhecimento aos laços que fortalecem a corporação.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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